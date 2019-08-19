Ustalar ve gençler voleybol için buluştu

Kalamış Gençlik Merkezi’nde yaz aylarının yakıcı sıcağına plaj voleybolunun tatlı rekabeti eşlik etti

Yaz Spor Okulu, Daha Çok Spor gibi birçok düzenli etkinliğe devam eden Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü aynı zamanda düzenlediği turnuvalarla da rekabetin ve eğlencenin dozunu yükseltmeye devam ediyor.

Kadıköy Belediyesi'nin, geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdiği ragbi turnuvasının ardından, plaj voleybolu turnuvası da 16-17-18 Ağustos tarihlerinde Kalamış sahilinde gerçekleşti. Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen turnuvada 3 kuşak voleybolcular ter döktü. U21 erkek, U20 kadın ve voleybola katkı sağlamış olan efsane voleybolculardan (veteranlar) oluşan üç kategorinin yer aldığı turnuvada, her kategoride 16 takım yarıştı.

Turnuvada Veteranlar Kategorisinde Medine, Hasan, Adil grubu şampiyon oldu. Gruba kupa, madalya ve hediyelerini CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Erdal Yolcu takdim etti. Veteranlar Kategorisi’nin ikincisi Zafer, Bülent, İrem ve üçüncüsü Ahmet, Özkan, Burcu oldu. Turnuvanın U20 Kızlar Kategorisinin şampiyonu Derin, Eylül çifti ve U21 Erkekler Kategorisinin şampiyonu Onurcan, Nurullah oldu ve ödüllerini Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Oltulu’nun elinden aldı. U20 Kızlar Kategorisinin ikincisi Selen, Sinem ve üçüncüsü Öykü, Ceyda çifti olurken U21 Erkekler finalinde ise Doruk, Efe çifti ikinci; Kürşat ve Samet çifti de üçüncülüğe hak kazandı.

Düzenlenen ödül töreninde Türkiye Voleybol Federasyonu’ndan Kadıköy Belediyesi’ne de bir plaket takdim edildi. Plaketi TVF Başkanı M. Akif Üstündağ adına TVF İstanbul Voleybol İl Temsilcisi Erdal Fındık, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’na ve Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Oltulu’ya takdim etti. Kadıköy Belediyesi de turnuvaya katkılarından dolayı ve günün anısına organizatör Ahmet Şimşir’e, organizasyonun sunumunu gerçekleştiren İlker Çeteci’ye ve turnuvanın ana sponsoru olan HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hacıoğlu adına HDI Sigorta Kurumsal İletişim Direktörü Tuğçe Güven’e birer plaket takdim etti.

YAĞMURA ALDIRIŞ ETMEDİLER

Kadıköy Belediyesi tarafından Kadıköy Kalamış Atatürk Parkı içindeki Plaj Voleybolu Kortları'nda gerçekleştirilen Kadıköy Belediyesi Plaj Voleybolu Turnuvası'nda ikinci gün yoğun yağış altında gerçekleşti. Öğleden sonra başlayan ve zaman zaman çok etkili olan yağmur, ne veteranların ne de genç voleybolcuların voleybol heyecanını bozamadı. Oyuncular zemine ve topun ağırlığına rağmen turnuvaya hız kesmeden devam etti.

“REKABET HİÇ BU KADAR EĞLENCELİ OLMAMIŞTI”

Biz de Gazete Kadıköy olarak turnuvanın birincilerine mikrofon uzattık; duygu ve düşüncelerini sorduk.

Nurullah: Çok güzel bir turnuvaydı. Rekabet hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı.

Onurcan: Gayet güzel bir turnuvaydı. Seyirciler turnuvaya eğlence kattılar. Bir bakıma da çok zorlu maçlar yaptık. Arkadaşlarımız, tanıdığımız insanlar ama çok iyi oyunculardı. Sonuç olarak birinci olduğumuz için çok mutluyum. Birinci olmak için gelmiştik, birinci olarak ayrıldık.

Eylül: Çok eğlenceli bir turnuvaydı. Zaten dostluk maçları olarak değerlendiriyoruz. Hepimiz eğlenmek için geliyoruz. Hepimiz için tecrübe. Kadıköy Belediyesi’ne biz gençlere bu imkanı sunduğu için teşekkür ederiz.

Derin: Bu fırsatları tanıdığı için öncelikle Kadıköy Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Kadıköy’de böyle bir organizasyonun gerçekleşmesi mükemmel bir şey. Zaten Kadıköy’ün güzelliğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Burada da bunu taçlandırdık.

Zafer: Çok keyifli bir turnuvaydı. Ağır hava şartları nedeniyle zorlandık. Topun ağırlığı iki katına çıktı ama enfes bir organizasyon. Çok eğlendik ve şampiyon olduk.

Bülent: Turnuva geleneksel hale getirmek, süreklilik kazandırmak lazım. Her yaz bir değil iki defa olursa katılım da artar, genç sporcular için de daha iyi olur. Harika geçti burada günlerimiz. Bir sonraki turnuvada görüşmek üzere.

İrem: Öncelikle abilerime teşekkür ediyorum. Yıllardır salonda oynuyorum. Kumda ilk defa oynadım ve çok zevk aldım. Abilerimin ellerine emeklerine sağlık. Çok güzel oynadık; hak ettiğimizi düşünüyorum.