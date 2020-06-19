Uluslararası Yoga Günü çevrimiçi kutlanacak

İstanbul Yoga Merkezi’nin Kadıköy Belediyesi ve Hindistan Başkonsolosluğu ile birlikte her sene bir dizi etkinliklerle kutladığı 21 Haziran Uluslararası Yoga Günü bu yıl korona virüsü dolayısıyla internet ortamına taşındı

2015 yılından beri İstanbul Anadolu Yakası resmi etkinliklerini düzenleyen İstanbul Yoga Merkezi’nin Kadıköy Belediyesi ve Hindistan Başkonsolosluğu işbirliğiyle düzenlediği yoga günü programına bu sene sVYASA Yoga Üniversitesi de katıldı. Hindistan’da bulunan ve bugüne dek “dünyadaki tek yoga üniversitesi” olan sVYASA - Vivekananda Los Angeles ABD’de kurduğu ikinci üniversitesi VAYU - Vivekananda da yoga yüksek lisans eğitim programını online gerçekleştirecek.

Birleşmiş Milletler, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin yaptığı talep doğrultusunda, 27 Aralık 2014 tarihinde, Türkiye'nin de içinde bulunduğu 177 ülkenin desteğiyle, 21 Haziran'ın Uluslararası Yoga Günü olarak her sene tüm dünyada kutlanmasına karar vermiş ve bu özel gün ilk defa 21 Haziran 2015 tarihinde kutlanmaya başlanmıştı.

21 Haziran Uluslararası Yoga Günü’nde tüm gün boyunca çeşitli hastalıklar ve yaş gruplarına özel yoga etkinlikleri düzenlenecek. Yoga Günü resmi internet sayfasında da yer alan programa göre etkinlikler sabah 9.00’da Sabah Yogası ile başlıyor. Eklem, boyun, bel ağrıları, Multiple Sklreosis, otizm gibi konularda tüm gün sürecek programın ana etkinliği ise 19.15’te başlayacak.

Etkinlik Programı

9.00 - Sabah Yogası

10.15 - Çocuk Yogası

10.35 - Açılış Konuşması

11.00 - Eklemler için Yoga

11.30 - Felsefe: Yoga Etiği

12.30 - MS (Multiple Sklreosis) için Yoga

13.45 - Yaratıcı Drama ve Yoga

14.15 - Otizm icin Yoga

15.15 - Stres için Yoga

16.15 - Boyun Ağrıları için Yoga

17.15 - Felsefe: Yoganın Temelleri

18.15 - Bel Ağrıları için Yoga

19.15 - Açılış Konuşmaları ve Ana Etkinlik (Yoga, nefes ve meditasyon)