Uluslararası Yoga Günü çevrimiçi kutlanacak

2015 yılından beri İstanbul Anadolu Yakası resmi etkinliklerini düzenleyen İstanbul Yoga Merkezi’nin Kadıköy Belediyesi ve Hindistan Başkonsolosluğu işbirliğiyle düzenlediği yoga günü programına bu sene sVYASA Yoga Üniversitesi de katıldı. Hindistan’da bulunan ve bugüne dek “dünyadaki tek yoga üniversitesi” olan sVYASA - Vivekananda Los Angeles ABD’de kurduğu ikinci üniversitesi VAYU - Vivekananda da yoga yüksek lisans eğitim programını online gerçekleştirecek.
Birleşmiş Milletler, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin yaptığı talep doğrultusunda, 27 Aralık 2014 tarihinde, Türkiye'nin de içinde bulunduğu 177 ülkenin desteğiyle, 21 Haziran'ın Uluslararası Yoga Günü olarak her sene tüm dünyada kutlanmasına karar vermiş ve bu özel gün ilk defa 21 Haziran 2015 tarihinde kutlanmaya başlanmıştı.
21 Haziran Uluslararası Yoga Günü’nde tüm gün boyunca çeşitli hastalıklar ve yaş gruplarına özel yoga etkinlikleri düzenlenecek. Yoga Günü resmi internet sayfasında da yer alan programa göre etkinlikler sabah 9.00’da Sabah Yogası ile başlıyor. Eklem, boyun, bel ağrıları, Multiple Sklreosis, otizm gibi konularda tüm gün sürecek programın ana etkinliği ise 19.15’te başlayacak.
Etkinlik Programı
9.00 - Sabah Yogası
10.15 - Çocuk Yogası
10.35 - Açılış Konuşması
11.00 - Eklemler için Yoga
11.30 - Felsefe: Yoga Etiği
12.30 - MS (Multiple Sklreosis) için Yoga
13.45 - Yaratıcı Drama ve Yoga
14.15 - Otizm icin Yoga
15.15 - Stres için Yoga
16.15 - Boyun Ağrıları için Yoga
17.15 - Felsefe: Yoganın Temelleri
18.15 - Bel Ağrıları için Yoga
19.15 - Açılış Konuşmaları ve Ana Etkinlik (Yoga, nefes ve meditasyon)