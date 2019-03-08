Türkiye’nin ilk kadın futbol takımı: Dostlukspor

Hala bir kadın futbol takımının yer almadığı Kadıköy’de, bundan yarım asır önce Türkiye’nin ilk kadın futbol takımının kurulduğunu biliyor muydunuz?

İçlerinde Türkiye’nin ilk kadın hakemi Lale Orta’nın da bulunduğu Modalı bir grup genç kadın, 70’lerin başında “Biz de yapabiliriz” derler ve kimseye aldırmadan 19 Nisan 1973 yılında “Futbol Kulübü Derneği ve Dostlukspor” adıyla Türkiye’nin ilk kadın futbol takımını kurarlar.

OYNAYACAK TAKIM BULAMADILAR

Fakat karışılacakları ne bir diğer kadın futbol takımı ne de bir kadın futbol ligi vardır. Onlar da kimi zaman yurtdışında kimi zaman jübile maçları ve derbi maçları öncesi veya futbol takımlarının sezon açılışlarında erkek takımlarıyla karşılaşmalar yaparlar.

Hatta gazetelere açıklamaları yansıyan dönemin kulüp başkanı Haluk Hekimoğlu “artık erkeklerle maç yapmaktan bıktıklarını ve kendilerinden başka kız futbol takımlarının kurulması için kızları futbol sahasına davet ettiğini” söyler. Hekimoğlu’nun bu çağrısı pek karşılık bulmasa da kısa süre içinde basının çok ilgisini çeken Dostlukspor, Türkiye’nin her tarafında gösteri maçlarına katılmaya başlar. Bu da kadın futbolunun Türkiye’de yayılmasa bile en azından bilinmesinde ilk adım olur.

“KADIN FUTBOLCU ARIYORUZ”

Dostlukspor bir futbol takımı olmasının yanı sıra adeta bir sivil toplum kuruluşu gibi de çalışmaya devam eder. 1977’de Ayrıntılı Haber Gazetesi’nin haberine göre Türkiye’nin ilk kadın futbol kulübü olmasının yanı sıra, toplumda örnek davranışlar sergileyerek herkesin ilgi odağı haline gelmeyi başarmışlardır. Basın yoluyla Van’daki depremden sonra kamuoyuna yaptığı “Bayan futbolcular maç yapıp gelirini Van’a gönderecekler” başlıklı haberi, toplumsal duyarlılık yönünden örnek çalışmalar yaptıklarını da ortaya koyar.

Dostlukspor aynı zamanda kadınları futbol konusunda cesaretlendirmek için de bir takım çalışmalar yapmaya başlar. Takımının gazetelerde “Futbolcu arıyoruz” başlığıyla yaptığı çağrı olumlu sonuçlanarak, kadınların ilgisini çekmeye başlamıştır ve sonrasında takım, İzmir Filizspor, Ankara Nazende Spor, İstanbul Derya Spor, İstanbul Atılım Spor gibi kadın futbol takımlarının kurulmasına öncülük eder. Çok geçmeden Medine, Neşe, Sevgi ve Atıfet’in geçtiğimiz sezon sık sık uçakla İtalya’ya giderek İtalyan Kız Futbol Ligi’nde oynadıkları haberi gazetelerde gururla yer alır.

DARBEDEN SONRA KAPATILDI

Her şey yolunda giderken ülkenin üzerine bir kara bulut gibi çöken 80 darbesi Türkiye’nin ilk kadın futbol takımlarının kurulmasına öncülük eden Dostlukspor’u da etkiler. Hürriyet, Zekiye Coşkun, Nuray Baykut, Yurdusev Şen, Neşe Algür, Meral Baykut, Lale Orta (kaleci), Mediha Nihalyükse, Medime Düzen, Nilgün Yılmazer ve Füsun Aral’dan oluşan ve bir dernek olarak açılan Dostlukspor, 1980 yılında bütün derneklerle birlikte kapatılır.

DÜNYA SEKİZİNCİSİ

1987 yılında eski takımdan bazı futbolcuların girişimleriyle çalışmalar yeniden başlar ve çeşitli halı saha maçları düzenlenir, gösteri maçlarına katılırlar. Bunun üzerine, 80’lerin sonlarında İstanbul’da kadınlar arası ilk futbol turnuvası düzenlenir. Turnuvaya; Dostlukspor, Atılımspor ve Deryaspor kadın futbol takımları katılır ve Dostlukspor şampiyon, Atılımspor ikinci ve Deryaspor’da üçüncü olur. Dönemin gazetelerine göre final maçını 5 bin seyirci izlemiştir. Yine 1991 yılında Hollanda’da yapılan Uluslararası Bayan Futbol Turnuvası’na katılan Dostlukspor, 18 takım arasında sekizinciliği elde eder.

Bugünlerde varlığını Bakırköy’de sürdüren Dostlukspor’un maalesef artık bir kadın futbol takımı bulunmuyor.