Türkiye EURO 2020'ye puansız veda etti

A Milli Futbol Takımımız EURO 2020'ye veda etti. A grubu son maçında İsviçre ile karşılaşan Ay yıldızlılar mücadeleyi 3-1 kaybetti.

A Milli Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu üçüncü ve son maçında İsviçre'ye 3-1 yenilerek şampiyonaya veda etti.

İsviçre Türkiye'yi 3-1 yenerek grubu 4 puanla üçüncü sırada bitirdi. Grubu dokuz puanla tamamlayan İtalya birinci, 4 puanla tamamlayan Galler ise bugün İtalya'ya yenilmesine rağmen averaj farkıyla ikinci sırada bitirdi.

Teknik Direktör Şenol Güneş, “Sınavı iyi geçemedik” ifadelerini kullanırken, A Milli Futbol Takımı’nın oyuncuları üzgün olduklarını, tüm Türkiye adına burada başarılı olmayı hedeflediklerini ancak başarılı olamadıklarını dile getirdi.