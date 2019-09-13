“Türk futbolu bir dönemeçte”

“Daha Çok Spor, Daha Çok Kadıköy” etkinliğinde konuk sporcu olan eski futbolcu, teknik direktör ve spor yorumcusu Önder Özen ile konuştuk

Kadıköy Belediyesi her yıl yaz aylarında parklarda düzenlediği sabah sporlarını, bu yıl “Daha Çok Spor, Daha Çok Kadıköy” sloganıyla Caddebostan sahile taşıdı. Kadıköylüler, 4 Ağustos’tan beri her pazar, futbol, basketbol, atletizm, boks gibi farklı spor dallarında uzman bir sporcu eşliğinde spor yapıyor. 8 Eylül Pazar günü yapılan etkinliğin konuğu ise eski futbolcu, teknik direktör ve spor yorumcusu Önder Özen oldu. Özen ile futbolu, Kadıköy’ü ve “daha çok spor”u konuştuk.

“KEYFİNİ ÇIKARIYORUM”

- Nasılsınız? Günleriniz nasıl geçiyor?

Her şey yolunda. Bein Sports’da yorumculuğa devam ediyorum. Çocuklarım lisedeler; onların derslerini takip ediyorum. İkisi de sporcu; antrenmanlara götürüp getiriyor, maçlarını seyrediyorum. Her sene bir edebiyat türüne başlıyorum. Tamamen tesadüf. Bir kaç yıl üst üste yeraltı edebiyatı okumuştum. Bu sene biraz 1950 sonrası Türk edebiyatı serisi hediye geldi. Onlara devam ediyorum. Haftada bir kaç tane Japon liginden maç izlemeye çalışıyorum. Günlerim böyle geçiyor.

- Kariyerinize spor yorumcusu olarak devam ediyorsunuz. Yorumculuk hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bir kere bütün değerli liglerin yayıncısı olan kanaldayım. Bu çok iyi çünkü görmek istediğim tüm maçları görebiliyorum. Bununla beraber kendi içinde üst düzey olan bir ekiple birlikte çalışma şansı veriyor bana. Onlardan bir şeyler öğrenmek her zaman mümkün. Bunun keyfini çıkarıyorum.

“TEKNİK, İDARİ VE EKONOMİK DÖNEMEÇ...”

- Türkiye’de futbol nereye gidiyor?

Bir dönemeçteyiz aslında. Bulunduğumuz dönemeç teknik, idari ve ekonomik bir dönemeç. Genç antrenörler var. Onlar futbola yeni bir soluk getiriyorlar. Onların da desteğiyle Türkiye ligi teknik anlamda bilgi sahibi olabilir ama olmayadabilir. Öbür taraftan idari açıdan da bir dönemeçteyiz. Son bir kaç yılımız pek iyi geçmedi idari açıdan. Şimdi yeni bir futbol federasyonu var. İşleri yoluna sokabilirse iyiye doğru gidecektir. Ekonomik olarak da bir kavşaktayız. Birçok kulüp UEFA veya federasyonla finansal fair play çerçevesinde bazı anlaşmalara imza atmış durumda. Bazı müeyyideler var. O yaptırımlara kulüpler doğru yanıtlar verebilirse, doğru finansman yaratır ve yarattığı finansmanı doğru değerlendirirse iyiye, değerlendiremezse kötüye gidecektir.

“KADIKÖY BENİM SEMTİM”

- Kadıköy sizin için ne anlam ifade ediyor?

Kadıköy İstanbul’daki semtim. Uzun yıllar Kadıköy’de ikamet ettim. Çocuklarım nüfus kayıtlarında Kadıköylüler. Kadıköy’de doğdu her ikisi de. Benim için dostluklarımı ve çocuklarımı büyüttüğüm yer diyebilirim Kadıköy için...

“TAM DA AMACA UYGUN...”

- “Daha Çok Spor” etkinliği nasıl geçti?

Bence harikaydı. Bir şeyden etkilendim açıkçası: Katılım tam da sporun amacına uygun bir katılım kuşağı gibi düşünmeme yol açtı. İnsanların sağlığı, zindeliği ve hayata katılımı açısından her yaşın spora katılımını önemserim. Orada farklı yaş gruplarından insanlar gördüm. Bu beni çok mutlu etti. Onların çok yüksek motivasyonla etkinliğe katıldıklarını gördüm. Bununla beraber çok kaliteli ve çok çok iyi iki tane hoca vardı. Onları da çok başarılı buldum. Gruba hakimiyetleri ve enerjileriyle bende olumlu izlenimler yarattılar.

Yerel yönetimlerin spora katılımı konusunda yapmaları gelen çalışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ben yerel yönetimlerin profesyonel spordan çok amatör sporlara eğilmesi gerektiğini düşünüyorum. Her yaş için spora, sporun katılımı arttırmaya yönelik çalışmalar içerisinde olmalarını bir vatandaş olarak doğru bulurum. Aynı zamanda her katılım düzeyine göre tesis olanağı yaratmaları konusunda daha gayretli olmalılar.