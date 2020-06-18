Süper Lig heyecanı 27.hafta maçlarıyla kaldığı yerden devam ediyor. Korona virüsü sebebiyle boş kalan tribünler, karton taraftar uygulamasıyla yeni bir atmosfere büründü

Hayatın her alanında etkisini gösteren korona virüsü, spor camiasını da büyük ölçüde etkiledi. Avrupa liglerinden gelen peş peşe normalleşme haberleri, ülkemizde de etkisini gösteriyor. Pandemi sürecinde bazı ligler tamamen iptal edilirken, bazıları kaldığı yerden devam ediyor. Türkiye’de en çok izleyicisi bulunan Süper Lig, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu’nun pandemi nedeniyle ertelenen liglerin tamamlanmasına yönelik hazırladığı “Futbola Dönüş Öneri Protokolü” ile yeniden sporseverlerle buluştu. 27.hafta maçlarıyla start veren Süper Lig, şampiyonluk ve küme düşme mücadelesiyle kaldığı yerden devam ediyor.

YENİ BİR ATMOSFER

Sosyal mesafe ve hijyen kurallarının ön planda tutulduğu maçlar, TFF’nin aldığı kararla ilk aşamada seyircisiz oynanacak. Taraftar desteğinin mümkün olamadığı bu süreçte, karton taraflar uygulaması sayesinde tribünler boş kalmıyor. Bu uygulama sayesinde kulübe gönderdiğiniz fotoğrafın gerçek boyutlarda çıktısı alınıp tribündeki koltuklara konuluyor. Karton taraftar uygulamasını ilk kullanan kulüp Almanya Bundesliga'dan Borussia Mönchengladbach. 12 Haziran’da tekrar başlayan Süper Lig’de ise kulüpler hem statta atmosfer oluşturmak hem de gelir elde etmek için karton taraftar uygulamasını başlattı.

27.HAFTA MÜCADELESİ

Zorlu ve kıyasıya mücadelenin kaldığı yerden devam ettiği Süper Lig’de kritik maçlar oynandı. Haftanın açılış maçlarında Göztepe, evinde Trabzonspor’a 3-1 mağlup oldu. Fenerbahçe ise konuk ettiği Kayserispor’u 2-1 mağlup etti. Aytemiz Alanyaspor’u konuk eden Medipol Başakşehir rakibini 2-0 mağlup ederken, Antalyaspor Beşiktaş deplasmanından 2-1’lik galibiyetle ayrıldı. Şampiyonluk yolundaki Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanında 3 puanlık kayıp yaşadı. Maçın 15. Dakikasında Çaykur Rizespor’lu Skoda ile girdiği ikili mücadele sırasında sağ ayağına darbe alan Urugaylı file bekçisi Fernando Muslera, ayağında tespit edilen kırık sonucu sezonu kapatmak zorunda kaldı.

AMATÖR LİGLER İÇİN YENİ KARARLAR

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu başkanlığında yapılan toplantıda korona virüsü salgınına karşı alınan kararlar doğrultusunda Bölgesel Amatör Lig, Süper Amatör Lig, 1. ve 2. Amatör Ligler ile U19 kategorisi 1. ve 2. liglerin müsabakaları ertelenmişti. Atılan normalleşme adımlarıyla birlikte, büyükler kategorisinde yerel olarak oynanan Süper Amatör, 1. ve 2. Amatör ligler ile U19 1. ve U19 2. Amatör ligler seyircisiz olarak oynanmaya devam edecek. U17, U16, U15, U14, U13, U12 ve U11 kategorilerinde altyapı liglerinin tamamında yerel müsabakalar oynanmayacak. U19, U17, U16, U15 ve U14 kategorilerinde Türkiye Şampiyonaları bu sezon yapılmayacak. Deplasmanlı olarak oynanacak olan U14 ve U13 Altyapı Gelişim ligleri bu sezon oynanmayacak.

ANTRENMANLAR ÖNLEMLERLE BAŞLIYOR

Antrenman hazırlıklarına başlayan takımlardan biri olan Koşuyoluspor, grup antrenmanları için aldıkları önlemleri duyurdu. Bu doğrultuda her sporcu kendi suyunu getirecek, antrenman öncesinde görevli antrenör tarafından her sporcunun ateşi ölçülecek, grup çalışmaları en fazla 12 kişi ile yapılacak, soyunma odaları geçici bir süre kullanılmayacak, sahaya giriş ve çıkışlar sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirilecek ve sporcular antrenman boyunca kişisel hijyenine dikkat edecek.

Hangi ligler iptal veya tescil edildi?

Fransa Ligue 1, İskoçya Premiership, Galler Premier Lig, Belçika 1.Lig A (Tescil edildi)

Hollanda Eredivisie, CONCACAF Ligler Kupası, Kuzey Amerika Şampiyonlar Kupası, Meksika Liga MX (İptal edildi)