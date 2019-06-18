Haftalık Bağımsız Gazete 18 Haziran 2019
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Trekking hatları sefere başladı

İETT’nin doğa yürüyüşü yapmak isteyenler için açtığı otobüs hatları sefere başladı. D1 numaralı hat Kadıköy’den Polonezköy’e yolcu taşıyacak

Trekking hatları sefere başladı
GazeteKadıköy

Alper Kaan Yurdakul

İETT’nin doğa yürüyüşü yapmak isteyen İstanbullular için açtığı D1 ve D2 numaralı hatlar 15 Haziran’da sefere başladı. Trekking hatları sadece hafta sonları çalışacak.  D1 Polonezköy - Üsküdar/Kadıköy ve D2 Beşiktaş - Belgrad Ormanı hatları yaz ayları boyunca hafta sonları sefer yapacak.

D1 numaralı Kadıköy/Üsküdar-Polonezköy hattının güzergahı; Kadıköy, Numune Hastanesi, Doğancılar, Altunizade, Ümraniye, Çakmak Köprüsü, Şile Yolu, Çubuklu Evleri, Polonezköy Muhtarlık şeklinde olurken D2 numaralı Beşiktaş - Belgrad Ormanları hattı ise Beşiktaş İskeleden hareketle Zincirlikuyu Metrobüs, 4. Levent, Maslak, Hacıosman, Atatürk Arboretumu ve Belgrad Ormanı’ndan geçerek Göktürk’e gidecek.

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