Tokyo Olimpiyatları’nın afişleri Kadıköy’den

2020 CEV Tokyo Olimpiyatları’nın maç günü görselleri, Kadıköylü genç grafiker İlker Güzen’in elinden çıkıyor

Simge KANSU

Kadıköylü genç grafiker İlker Güzen, 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları için oyunculara maç günü afişleri hazırladı. Bu işe meslek lisesinde grafikerlik okuyarak başladığını söyleyen İlker Güzen, okulda alınan eğitimin yeterli olmadığını ve çeşitli yerlerde staj yaparak kendini bu alanda geliştirdiğini söylüyor. Güzen, “Yaklaşık 2 yıldır bu işi yapıyorum. İlk olarak freelance işler almaya başladım. Sonrasında kuzenim aracılığıyla bir menajerle tanıştım ve bu hayatımın dönüm noktası oldu” diyor ve şöyle devam ediyor: “Menajerin 1.ligde oynayan yaklaşık 30 oyuncusu var. Önceleri bu oyuncular için sadece görsel hazırlıyordum. İşler ilerledikçe videolar da hazırlamaya başladım. Şu ana kadar yaklaşık 3 bin çalışmam oldu. Aynı zamanda hobi olarak fotoğrafçılıkla ilgileniyorum. Freelance olarak voleybol maçlarının fotoğraflarını çekiyorum.”

Türk ve yabancı birçok oyuncu için görsel ve videolar hazırlayan İlker Güzen, “2020 CEV Tokyo Olimpiyatları kapsamında oyuncular için konsept hazırlamam üzerine teklif aldım. Bu beni çok heyecanlandırdı. Globale açılmak her zaman en büyük hayallerimden biriydi” ifadelerini kullandı, “Bu süreçte en zor şey konsept çıkarmak. En önemli olan kısım zaten bu. Konseptleri her oyuncu için tek tek hazırlıyorum.” diyor.

“OYUNCULAR BEĞENİYOR”

Genç grafiker İlker Güzen, şimdiye kadar yapmış olduğu işleri ise şöyle anlatıyor: “Zehra Güneş, Cansu Özbay, Büşra Kılıçlı, Neslihan Demir gibi birçok oyuncuya görseller hazırladım. 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları için Türkiye Milli Takımı’ndan Cansu Özbay, Zehra Güneş, Tuğba Şenoğlu; Bulgaristan Milli Takımı’ndan Zhana Todorova, Silvana Chausheva, Hristina Ruseva; Azerbaycan Milli Takımı’ndan Polina Rahimova için görseller ve videolar hazırladım. Polina Rahimova Brezilya liginde oynuyor. Ona oynadığı lig için ayrı olarak çalışmalar hazırlıyorum.” Oyunculardan çok iyi geri dönüşler aldığını söyleyen Güzen, “En son Azerbaycan Milli Takım oyuncusu Polina Rahimova’dan tebrik aldım. Son milli maçına çıkmıştı ve onun görsellerini hazırlamıştım. Bu tarz geri dönüşler beni daha çok motive ediyor” dedi.

HEDEFLERİ BÜYÜK

Oyuncuların sosyal medyası için de çalışmalar yapan İlker Güzen, “Bir oyuncunun sosyal medya iletişimi kuvvetli olmalı. Bu, taraftarla arasında bağ kurabilmesi için çok önemli. Ben bu bağı en yaratıcı ve en anlaşılır şekilde kurmaya çalışıyorum” diye konuştu. Güzen, ileriye dönük planlarını ise şöyle anlatıyor: “Şu an sadece voleybol işindeyim. İlerleyen zamanlarda basketbol ve futbol dallarında da çalışmalar yapmak istiyorum. Özellikle futbol. Sporcular arasında da en çok takipçiye ulaşanlar futbolcular. Benim de bu işte adımı duyurabilmenin en kolay yolu futbol olur.”

İlker Güzen, yakın zamanda Kadıköylü Milli Boksör Tarık Sözer’in kreatif takımına da girdi. Tarık Sözer’in video ve görsel çekimlerini yapacağını söyleyen Güzen, “Bazı sanatçılarından kliplerini hazırlamam için teklifler aldım. Onları da değerlendiriyorum.” ifadelerini kullandı.