TFF tarih verdi ama takvim yok!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Covid-19 salgını nedeniyle oynanamayan Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) 17-18 Nisan'da başlayacağını ve 15 haftada tamamlanacağını duyurdu

TFF'den yapılan açıklamada, Covid-19 salgını nedeniyle amatör futbol sahalarının antrenman ve müsabakalara kapatılması ile hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle amatör futbol müsabakalarının oynatılması ile ilgili bir takvim oluşturulamadığı belirtildi.

Futbol sezon takviminin daraldığına değinilen açıklamada, “Gelinen süreçte TFF, futbol sezon takviminin daralmasını da dikkate alarak 2020-2021 sezonunda yerel amatör futbol liglerinin oynatılmamasına, bununla birlikte şartların uygun olması, ilgili kurum ve kuruluşların onay vermesi halinde sadece Bölgesel Amatör Lig müsabakalarının oynatılmasına karar verdi. Covid-19 salgınının devam ettiği dikkate alınarak aynı il veya birbirine yakın il takımlarının aynı gruplarda yer alması esasına dayalı belirlenecek gruplandırma sistemi ile grup müsabakaları ve bölge birinciliği müsabakaları yaklaşık 15 haftalık bir sürede tamamlanacak.” denildi.

BAL müsabakalarının 17-18 Nisan'da başlayacağı belirtilen açıklama, “Grupların oluşumu ve 2020-2021 sezonu ayrıntılı BAL statüsü önümüzdeki günlerde açıklanacak olup, grupların açıklanması sonrası grup kuraları ve fikstür çekimi yapılacak.” ifadeleriyle tamamlandı.

Açıklamanın ardından yaklaşık bir ay geçmesine rağmen ligler için henüz takvim oluşturulmadı. Yaklaşık 80 bin amatör futbolcu ise liglerin açılmasını ve bir an önce sahalara dönmeyi bekliyor.