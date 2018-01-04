Tarihi Sivas-Kayseri maçı Kadıköy’de konuşulacak

Kadıköy’de yaşayan Hürriyet gazetesi spor yazarı Kenan Başaran futbol tarihimizin en büyük faciası olan Kayseri-Sivas maçının detaylarını Kadıköylülerle paylaşacak. Milliyet gazetesi muhabiri Gökhan Karakaş’ın moderatörlüğünde gerçekleşecek olan söyleşi Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi’nde, 10 Ocak Çarşamba günü saat 19.30’da başlayacak. Bir süre önce gazetemize verdiği röportajda bu olayın unutulmaması, olaya dair yazılı bir belgenin olabilmesi için bu kitabı yazdığını belirten Başaran, böyle bir maçın yurt dışında yaşanması durumunda binlerce kitap yazılıp, belgeseller çekileceğini, ama Türkiye’nin 50 yıldır bu olayı unutmayı seçtiğini söylemişti.
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