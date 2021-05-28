'Tanrı'nın doğduğu mahalleye yolculuk: Boca 

Futbol efsanesi Maradona’nın peşinden Arjantin’in başkenti Buenos Aires’in en yoksul bölgeleri arasında yer alan Boca mahallesine gidiyoruz…

Boca, Maradona’nın ‘evim’ dediği Boca Juniors takımına ve tangonun doğduğu Caminito sokağına ev sahipliği yapıyor. Boca mahallesi 'fakir' mahalle olarak biliniyor ve ezeli rekabet içerisinde olduğu 'Zenginlerin takımı' olarak adlandırılan River Plate'e karşı alınan her galibiyetin ardından sokaklar karnaval alanına dönüyor.

“TEHLİKELİ BÖLGE”

Turizm kitaplarında 'tehlikeli bölge' olarak gösterilen Boca, bir liman mahallesi aslında. Nüfusun neredeyse yarısı İtalyanlardan oluşuyor. Hatta Maradona'nın dedesi de İtalya'dan Arjantin'e göç edenlerin arasında. Yani bilinçsizce dahi olsa 'Tanrı'nın eli' hikayesinin mimarlarından.

İspanyolca ağız anlamına gelen Boca, adını mahallede bulunan limanın şeklinden alıyor.

1905'DE YOLCULUK BAŞLIYOR

Kulüp 1905 yılında Arjantin'de bir grup İtalyan göçmen tarafından kuruldu. 1913'te Arjantin Futbol Birliği Ligi'ne katıldı. Boca, 1913'te göğsünde tek sarı bantla kendine özgü mavi formasını giymeden önce birkaç forma stilinden geçti. Kulüp, Arjantin'in yeni kurulan milli takımına katılmadan önce altı kez ulusal amatör lig şampiyonluğunu kazandı. 1931'de Boca, profesyonel çağın ilk lig şampiyonuydu ve takım o zamandan beri 25 kez daha lig şampiyonluğunu kazandı.

Boca, 1960 yılında başlayan ve Güney Amerika'nın dört bir yanından önde gelen kulüpler arasındaki en büyük uluslararası rekabet alanı olan Copa Libertadores'i altı kez kazandı. Aslında, Boca, Copa Libertadores'u tek bir oyun kaybetmeden kazanan son takımdır. Bunu 1978'de başardı.

Boca Juniors, 2000'de Real Madrid ve AC Milan'a karşı da zafer elde ederek, kıtalararası kupayı üç kez kazanmayı başardı.

2003 yılında ise Boca, Copa Libertadores finalinde Brezilya'nın Santos ekibini iç saha ve deplasman maçlarında sırasıyla 2-0 ve 3-1 yenerek kupayı müzesine götürmeyi başardı. Bu başarı şimdiye kadarki en gollü final galibiyeti olarak tarihe geçti.

DİNİM BOCA TANRIM MARADONA

Çikolata Kutusu anlamına gelen La Bombonera stadyumu Boca'nın mabedidir. Bu stadyum, Maradona’nın futbola başladığı ve çocukluğunu geçirdiği yoksul mahalle Villa Fiorito’ya da 14 km mesafede bulunuyor. Stadın girişindeki yazıda, Maradona, adeta ölümsüzleştiriliyor: “Dinim Boca, Tanrım Maradona, mabedim Bombonera” deniliyor.

La Bombonera Stadyumu, La Boca mahallesinde tangonun kalbinin attığı Caminito Sokağı’na 5 dakikada yürüme mesafesinde. Sokağın adı Carlos Gardel’in, Caminito şarkısıyla tüm dünyada ünlendi ve bu mahalle tangonun doğduğu yer olarak anılmaya başlandı.

Ayrıca, 1959 yılında El Caminito sokağı, açık hava müzesi ilan edilerek tangonun kalbi olduğunu ispat etti.

ADETA FUTBOLCU FABRİKASI

Boca, dünya futboluna 50'den fazla yıldız ismi tanıtmayı başaran kulüplerden. Elbette bu listenin başında Maradona geliyor. Ancak diğer isimlere de göz attığımız zaman hiç de hafife alınmaması gereken bir futbol kültürü olduğunu görmek mümkün: Carlos Tevez, Juan Román Riquelme, Martin Palermo, Walter Samuel, Oscar Cordoba ve daha niceleri...

Boca’nın hikayesine daha detaylı bakmak isteyenler Netflix’de yer alan “Boca Juniors Confidencial” belgeseline de göz atabilirler.