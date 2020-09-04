Süper Lig’de yeni sezon

Türkiye Futbol Federasyonu 2020-2021 sezonu takvimini açıkladı; sezon 11 Eylül’de başlıyor

Süper Lig 2020-2021 sezonu tarihi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından gelen açıklama ile belli oldu. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplantı gerçekleştirmişti. Toplantı sonrası Süper Lig'de 2020-2021 sezonu için başlangıç tarihi 11 Eylül 2020 Cuma, bitiş tarihi ise 16 Mayıs 2021 Pazar olarak açıklandı. Alınan kararda şu ifadelere yer verildi: “Süper Lig'de 2020-2021 sezonu, 11 Eylül 2020 Cuma günü başlayacak ve 16 Mayıs 2021 Pazar günü tamamlanacaktır. Süper Lig ve diğer profesyonel liglerde sezon planlaması ise daha sonra ilan edilecektir. 2020-2021 Futbol Sezonu 1. Transfer ve Tescil Dönemi, 5 Ekim 2020 tarihinde sona erecektir. İkinci transfer ve tescil dönemi daha sonra ilan edilecektir.”

FİKSTÜR ÇEKİLDİ

Süper Lig 2020-2021 sezonu fikstürüne göre 11 Eylül’de başlayacak olan ligin ilk yarısı 24 Ocak’ta tamamlanacak. İlk hafta Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ise üçüncü haftada oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’da bulunan merkezinde çekilen fikstüre göre ilk hafta maçları şu şekilde olacak:

MKE Ankaragücü-BB Erzurumspor

DG Sivasspor- A.Alanyaspor

Kayserispor- Kasımpaşa

Çaykur Rizespor- Fenerbahçe

Hatayspor- M.Başakşehir

Galatasaray-Gaziantep FK

Karagümrük-Yeni Malatyaspor

Göztepe- Denizlispor

Trabzonspor- Beşiktaş

Antalyaspor- Gençlerbirliği

PANDEMİ DÖNEMİNDE SÜPER LİG

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kısa bir süre önce, “Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Ekim ayından itibaren futbol müsabakalarının sınırlı sayıda seyirciyle oynanması kararını vermiştir” açıklaması yapılmıştı. TFF Sağlık Kurulunun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla müsabakalara tribün kapasitesinin yüzde 30’u kadar seyircinin girebileceği, locaların kullanımının da serbest bırakılacağı açıklandı. Stadyumlara ateş ölçümü yapılarak alınacak tüm seyircilerin tribünlerde sosyal mesafeye uyması ve maske takmasının zorunlu olacağı aktarıldı.