SÜPER LİG’DE YENİ KARARLAR

Spor Toto Süper Lig’de önümüzdeki sezonlar için karar verildi. Türk futbolunda uzun süredir gündemi meşgul eden yabancı oyuncu kuralı, sezon sonu değişiyor

Korona virüsü sebebiyle ara verilen, normalleşme süreci kapsamında kaldığı yerden devam eden Spor Toto Süper Lig’de heyecan devam ediyor. Bitime iki hafta kala lider Medipol Başakşehir şampiyonluk iddiasını sürdürürken, yedi takım ligde kalma mücadelesi veriyor. Önümüzdeki sezonlarda ise neler olacağı merak konusu. Türkiye Futbol Federasyonu, 2020-2021 sezonunun başlama tarihini duyurdu ve merakla beklenen yabancı oyuncu sınırlamasıyla ilgili kararı açıkladı.

SÜPER LİG’DE 2020-2021 SEZONU

Korona virüsü nedeniyle sekteye uğrayan Spor Toto Süper Lig’de 2020-2021 sezonunun başlama tarihi belli oldu. Korona virüsü süreci sonrasında uzayan 2019-2020 sezonu 26 Temmuz'da sona eriyor. Türkiye Futbol Federasyonu’nun verdiği karara göre 2020-2021 sezonu başlama tarihi 11-12-13 Eylül 2020 olarak belirlendi. Ayrıca 2020-2021 Futbol Sezonu 1. Transfer ve Tescil Dönemi, 4 Ağustos 2020 tarihinde başlayıp 5 Ekim 2020 tarihinde sona erecek.

YABANCI OYUNCU SINIRLAMASI

Uzun bir süredir gündemde olan yabancı oyuncu sınırlamasıyla ilgili karar belli oldu. Bu karar göre takımlar 14 yabancı oyuncu alabilecek ancak ilk 11'de sadece 8 yabancı oyuncu oynatabilecekler. Bu sezon Süper Lig'deki uygulamada takımlar 28 kişilik kadrolarında en fazla 14 yabancı bulundurabiliyordu. Önümüzdeki sezonlarda ise planlama şöyle; Süper Lig kulüpleri, 2021-2022 sezonunda en fazla 12 yabancı futbolcu ile sözleşme yapabilecek, 2022-2023 sezonunda ise en fazla 10 yabancı futbolcu ile sözleşme yapabilecek.

TFF 2. VE 3. LİG PLAY-OFF MAÇLARI

Türkiye Futbol Federasyonu, daha önce 2.Lig ve 3.Lig’de play-off maçlarının oynanacağını belirtmişti. Belirlenen play-off takvimine göre karşılaşmalar 20-28 Temmuz tarihleri arasında Antalya’da oynanacak ve TFF 1.Lig ile TFF 2.Lig’e yükselecek olan takımlar belli olacak. Yarı finaller 24 Temmuz saat 21.00’de, final müsabakası ise 28 Temmuz saat 21.00’de oynanacak. Play-off maçları için alınan sağlık önlemleri, Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinde yayınlandı.

SÜPER LİG’DE SON DURUM

Sezonun bitimine çok az bir süre kala 66 puan toplayan Medipol Başakşehir, şampiyonluk yolunda önemli bir avantaja sahip. Süper Lig’in 32.Haftasında Çaykur Rizespor, Kasımpaşa deplasmanından 2-0’lık mağlubiyetle ayrıldı. Kayserispor, 9 kişi tamamladığı Gaziantep FK maçını 1-1’lik beraberlikle bitirdi. Beşiktaş, deplasmanda konuk olduğu Yeni Malatsaspor’u 1-0 yendi. Trabzonspor, Denizlispor’a deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Medipol Başakşehir ise 4-3 mağlup olduğu Konyaspor maçından puan alamadı. Ligde 12. sırada yer alan Gençlerbirliği’nden itibaren 7 takımın küme düşme ihtimali bulunuyor. Lig’in alt sıralarında bulunan Konyaspor ve Denizlispor, 32.Hafta’da aldıkları galibiyetlerle ligde kalma umutlarını artırdı. Süper Lig’de 32’şer puan toplayan Çaykur Rizespor ile Yeni Malatyaspor, ligin 33.haftasında Rize’de karşılaşacak. 19 Temmuz Pazar günü oynanacak karşılaşmadan galibiyetle ayrılacak olan takım, ligde kalma yolunda önemli bir avantaja sahibi olacak.