Haftalık Bağımsız Gazete 22 Nisan 2021
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‘Süper futbolcular’ bir ay içinde aşılanacak    

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Kulüpler Birliği arasındaki toplantı sona erdi. Toplantıda süper ligde forma giyen futbolcular, teknik adamlar ve hakemlerin aşılanması kararı alındı. 

‘Süper futbolcular’ bir ay içinde aşılanacak    
Emre Caka

Özellikle Milli Takım arasından sonra birçok futbolcuda korona virüsüne rastlanılmasının ardından çok önemli bir gelişme yaşandı. TFF, süper ligde oynayan futbolcuların aşılama kapsamına alınması için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan onay aldı. Süper ligde oynayan futbolcular, teknik heyet ve idari personel 1 ay içinde aşı olacak.

AĞAOĞLU DİĞER LİGLERDE DE AŞI YAPILACAĞINI SÖYLEDİ

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu konuya ilişkin Kulüpler Birliği  ile TFF toplantısının ardından yaptığı açıklamada, alt liglerden başlayarak en üst lige kadar tüm futbol ailesine bir ay içinde aşı yapılacağını söyledi.

AİLE HEKİMLERİ DERNEĞİ TEPKİ GÖSTERDİ

İstanbul Aile Hekimliği Derneği Başkan Yardımcısı Mustafa Tamur, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in futbolcuların aşılamada öncelikli gruba alınacağı yönündeki açıklamasına "arsızlık" diyerek tepki gösterdi. Sosyal medya paylaşımında salgın ile mücadelede önceliğin sağlık çalışanlarının tamamına verilmesi gerektiğini söyleyen Tamur, “Fabrikadaki işçiler, toplu taşımaya binmek zorunda olan çalışanlar, sağlık çalışanlarının evindeki eşleri-anneleri-babaları dururken futbolcuların öncelikli gruba alınması arsızlıktır. Ayranı yok içmeye diye başlayan sözün cuk oturduğu yerdir” dedi. 

Etiketler; #asi #tff #sporcular #süper #lig
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