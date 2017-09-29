Süper Amatör Futbolda Bu Hafta

İstanbul Süper Amatör Futbol Ligi’nde üçüncü hafta maçları tamamlanırken, Fikirtepe Dumlupınar Süper Amatör Ligi’nde ilk galibiyetini Başakşehir İkitelli karşısında elde ederek 3 puanla tanıştı. Fikirtepe Dumlupınar galibiyetle 6. sıraya yükseldi.
U14/B Liginde ilk haftayı puansız tamamlayan Haydarpaşa Demir ikinci haftada 3 puanı 3 golle aldı. Haydarpaşa Demir elde ettiği galibiyetle 4. sıraya yükseldi.
5. Grup
Kavacık- Kurtköyspor:2-2
Bostancı- Kanarya:1-2
Kilyos- Siirt İst. Y. Selim:0-1
Kocasinan- Terazidere:3-0
Sultanbeyli Uzundere- Merkezefendi:1-0
Mahmutbey(Haftayı maç yapmadan geçti.)
9. Grup
Zara Ekinli –Kemahspor:2-1
Fikirtepe Dumlupınar -Başakşehir İkitelli:2-0
Bayrampaşa Altıntepsi- İFA:1-2
İstanbul Malatyaspor -Pazariçi Köprülü:1-0
Bakırköy- Araphan:2-0
HAFTANIN PROGRAMI
5. Grup
Kanarya-Kilyos
Kurtköyspor-Bostancı
Merkezefendi-Mahmutbey
Terazidere-Sultanbeyli Uzundere
Siirt İst. Y. Selim-Kocasinan
Kavacık(Haftayı maç yapmadan geçti.)
9. Grup
İFA-İstanbul Malatyaspor
Başakşehir İkitelli-Bayrampaşa Altıntepsi
Kemahspor-Fikirtepe Dumlupınar
Pazariçi Köprülü-Bakırköy
Araphan-Zara Ekinli
U14/B
Özesatpaşa-Sultanbeyli:1-6
Pendikgücü-Beykoz Çavuşbaşı7-2
Haydarpaşa Demir-Ataşehir Arena Spor:3-0
Tuzla Şifa(Haftayı maç yapmadan geçti.)
HAFTANIN PROGRAMI
Tuzla Şifa-Pendikgücü
Ataşehir Arena Spor-Özesatpaşa
Beykoz Çavuşbaşı-Haydarpaşa Demir
Sultanbeyli(Haftayı maç yapmadan geçecek.)