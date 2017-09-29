Haftalık Bağımsız Gazete 30 Eylül 2017
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Süper Amatör Futbolda Bu Hafta

İstanbul Süper Amatör Futbol Ligi'nde üçüncü hafta maçları yapıldı

Süper Amatör Futbolda Bu Hafta
Mustafa SÜRMELİ

İstanbul Süper Amatör Futbol Ligi’nde üçüncü hafta maçları tamamlanırken,  Fikirtepe Dumlupınar Süper Amatör Ligi’nde ilk galibiyetini Başakşehir İkitelli karşısında elde ederek 3 puanla tanıştı. Fikirtepe Dumlupınar galibiyetle 6. sıraya yükseldi.

U14/B Liginde ilk haftayı puansız tamamlayan Haydarpaşa Demir ikinci haftada 3 puanı 3 golle aldı. Haydarpaşa Demir elde ettiği galibiyetle 4. sıraya yükseldi.

5. Grup

Kavacık- Kurtköyspor:2-2

Bostancı- Kanarya:1-2

Kilyos- Siirt İst. Y. Selim:0-1

Kocasinan- Terazidere:3-0

Sultanbeyli Uzundere- Merkezefendi:1-0

Mahmutbey(Haftayı maç yapmadan geçti.)

9. Grup

Zara Ekinli –Kemahspor:2-1

Fikirtepe Dumlupınar -Başakşehir İkitelli:2-0

Bayrampaşa Altıntepsi- İFA:1-2

İstanbul Malatyaspor -Pazariçi Köprülü:1-0

Bakırköy- Araphan:2-0

HAFTANIN PROGRAMI

5. Grup

Kanarya-Kilyos

Kurtköyspor-Bostancı

Merkezefendi-Mahmutbey

Terazidere-Sultanbeyli Uzundere

Siirt İst. Y. Selim-Kocasinan

Kavacık(Haftayı maç yapmadan geçti.)

9. Grup

İFA-İstanbul Malatyaspor

Başakşehir İkitelli-Bayrampaşa Altıntepsi

Kemahspor-Fikirtepe Dumlupınar

Pazariçi Köprülü-Bakırköy

Araphan-Zara Ekinli

U14/B

Özesatpaşa-Sultanbeyli:1-6

Pendikgücü-Beykoz Çavuşbaşı7-2

Haydarpaşa Demir-Ataşehir Arena Spor:3-0

Tuzla Şifa(Haftayı maç yapmadan geçti.)

HAFTANIN PROGRAMI

Tuzla Şifa-Pendikgücü

Ataşehir Arena Spor-Özesatpaşa

Beykoz Çavuşbaşı-Haydarpaşa Demir

Sultanbeyli(Haftayı maç yapmadan geçecek.)

Etiketler; #Süper Amatör Futbol Ligi
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