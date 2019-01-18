Suadiye gümbür gümbür!

Suadiye Basketbol bu sene altyapı liglerinde aldığı başarılarla adından sıkça söz ettiriyor

Suadiye Basketbol’un bu sene Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen altyapı liglerinin tümünde takımı bulunuyor. Geçtiğimiz haftalarda TOP 16’ya kalması kesinleşen U18 takımının ardından bu hafta U16 takımı da Klasman Ligi’ndeki ilk maçında ligin favorilerinden Dinomo Sk’yı 27 sayı farkla geçerek şampiyonluğa daha ilk maçtan göz kırptı.

Maça etkili başlayan Suadiye, 13-2’lik seri yaptı. Hızlı hücumlardan sayı bulan takım, devreye 14 sayı farkla önde girdi. Devreden sonra topu daha iyi paylaşan sporcular, karşılaşmadan 65-38 galip ayrıldı.

TOP 16’DA

U18 A takımı iki hafta önce Final Grubu 3.maçında Borusan Sk ile karşılaşmış, maça kötü başlayan Suadiye Basketbol, hücumda istediklerini yapamamış ve devreye 13 sayı geride girmişti. Devreden sonra toparlanan ekip, hücumda daha tempolu oynayarak muhteşem bir geri dönüşe imza atarak bitişe ki hafta kala TOP 16’ya kalmayı garantilemişti. Kalan iki maçını da kazanan Suadiye Basket, diğer liglereki maçların tamamlanmasının ardından TOP 16’da mücadele edecek.