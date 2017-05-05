Su Sporları Şenliği başlıyor

Kadıköy Su Sporları Şenliği 7 Mayıs Pazar günü başlıyor. Şenliğin ilk gününde Kadıköy’de bulunan yelken, kürek ve yüzme kulüplerinin işbirliğiyle yelkenliler, balıkadamlar ve kürek takımları Bağdat Caddesi’nde geçit yapacak

Kadıköy Su Sporları Şenliği 7 Mayıs Pazar günü başlıyor. Kadıköy Belediyesi tarafından organize edilen Su Sporları Şenliği’nde sergiden, söyleşi ve atölyeye kadar birçok etkinlik yapılacak.

Koleksiyoner Seyhun Binzet’in arşivinden seçilen özel fotoğrafların olduğu “Kadıköy’de Spor Suda Doğdu” sergisi ve Kadıköy’de bulunan su sporları kulüpleri işbirliği ile atölye, söyleşi ve seminerlerin gerçekleştirileceği Su Sporları Şenliği bir ay boyunca sürecek.

FOTOĞRAFLARLA DENİZ YAŞAMI

Kadıköy’ün su sporları tarihine ışık tutacak olan ‘Kadıköy’de Spor Suda Doğdu’ sergisi, şenliğin başlangıç tarihi olan 7 Mayıs Pazar günü Saat 16.00’da Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi Sanat Galerisi’nde açılıyor.

Koleksiyoner Seyhun Binzet’in arşivinden seçilen birbirinden özel fotoğraflar ve Mimar Engin Özden’in düzenlemeleriyle hazırlanan sergi, geniş fotoğraf yelpazesiyle, Kadıköy’ün 1800’lü yıllarından 1960’lı yıllarına kadarki bir dönemini yansıtıyor. Yüzme, kürek, yelken ve su yaşamı başlıklarında hazırlanan sergi, 350’nin üzerinde görseli ilk kez İstanbullularla buluşturacak.

Sergide yer alacak eserler içinde Kadıköy’ün su sporlarına ev sahipliği yapan koylarının ve köklü kulüplerinin birbirinden değerli tanıklıkları yer alıyor.

CADDEDE DENİZ RÜZGÂRI

“Kadıköy’de Spor Suda Doğdu” sergisinin açılış günü olan 7 Mayıs’ta aynı zamanda Bağdat Caddesi’nde deniz rüzgarı estirecek.

Kadıköy Su Sporları Festivali yürüyüşü 7 Mayıs Pazar günü saat 14.00’te Bağdat Caddesi Şaşkınbakkal Işıklar’dan başlayacak. Kadıköy’de bulunan yelken, kürek ve yüzme kulüplerinin işbirliği ile organize edilecek olan Kadıköy Su Sporları Festivali yürüyüşünde yelkenliler, balıkadamlar ve kürek takımları caddeye inecek.

Kulüplerin flama ve sporcularıyla katılacağı yürüyüş sonrasında katılımcılar sergi alanına gelerek “Kadıköy’de Spor Suda Doğdu” sergisini birlikte açacak.

DENİZ HAVASI

Sergi boyunca Kadıköy’de bulunan su sporları kulüpleri ile birlikte atölye, söyleşi ve seminerlerin yer alacağı sergi alanına yerleştirilecek simülatörler, her yaştan İstanbulluya deniz havası aldıracak.

Mayıs ayı boyunca düzenlenecek etkinlikler kapsamında Caddebostan Kültür Merkezi’nde bir yelken simülatörü kurulacak. Kadıköylüler, ilçedeki okullardan öğrenciler sergiyi gezerken, su sporlarıyla ilgili simülatörü kullanacak, kulüplerin kuracağı stantları gezecek, atölyelere katılma imkânı bulacak.

Şenlikte Gemici Bağı Atölyesi, Kuvvet İstasyonu, Denge İstasyonu gibi atölyeler ve “Su Sporlarının Olimpik Hikâyeleri”, “Sualtı Fotoğrafçılığı” gibi söyleşiler meraklılarıyla buluşacak.