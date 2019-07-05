Stüdyo derslerine yoğun ilgi

Kadıköy Belediyesi Acıbadem Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi’nde profesyonel eğiticiler eşliğinde gerçekleştirilen pilates, yoga ve zumba gibi stüdyo derslerine ilgi yoğun

Kadıköy’ün spor alanında gelişmesi ve topluma spor yapma alışkanlığı kazandırarak sağlıklı bir yaşam sürmeleri için çalışmalar yürüten Kadıköy Belediyesi, Acıbadem Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi ile her yaştan vatandaşa yaz kış demeden düzenli spor yapmaları için ortam sunuyor. Merkezde engellilere ve maddi imkânı kısıtlı vatandaşlara ücretsiz yüzme eğitimi veriliyorken, abonelik sistemiyle tüm Kadıköylüler de havuzdan yararlanabiliyor. Havuz dışında spor alanına da sahip olan tesiste uzman eğiticiler eşliğinde crossfit, pilates, total body, yoga, zumba, postür, cardio gibi branşlarda üst düzeye kadar dersler veriliyor. Ayrıca çocuklar da jimnastik derslerinden faydalanabiliyor ve eğitsel oyunlara katılabiliyor.

Acıbadem Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi, Acıbadem Mahallesi Muhittin Üstündağ Caddesinde yer alıyor. Engelli erişimine uygun ve son teknolojiler kullanılarak inşa edilen, dört kattan oluşan tesiste yarı olimpik ve üstü açılır kapanır yüzme havuzu, kapalı spor salonu ve kafeterya bulunuyor. Ayda ortalama bin 300 kişiyi ağırlayan merkezden yararlanabilmek için Kadıköy Belediyesi Spor Merkezi’nin web sayfası üzerinden oluşturulan kayıt ile başvuru yapılıyor.

Adres: Acıbadem Mahallesi Muhittin Üstündağ Caddesi, Acıbadem

Telefon:0216 339 80 46/ 340 59 65