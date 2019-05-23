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Sporun psikolojisini öğreniyorlar

Kadıköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, sporcu gençlere egzersiz ve spor psikolojisiyle ilgili seminer düzenledi

Sporun psikolojisini öğreniyorlar
Alper Kaan YURDAKUL

Kadıköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü düzenlediği turnuva ve yarışmaların yanı sıra Kadıköylü sporculara yönelik eğitimlerine devam ediyor. Müdürlük bünyesinde faaliyet gösteren Spor Psikoloğu Asena Usal, Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde spor kurslarına devam eden gençlere yönelik egzersiz ve spor psikolojisi hakkında tanıtım semineri gerçekleştirdi.

 Spor Psikolojisi nedir başlığında gerçekleşen etkinlikte konuşan Usal, fiziksel antrenmanların yanında zihinsel beceri antrenmanlarının da sporcuya birçok katkısı olduğunu söyledi. Ayrıca gençlerin konuyla soruları cevaplandırdı. Usal gazetemize yaptığı açıklamada da “Egzersiz ve Spor Psikolojisine yönelik teoriye dayalı çalışmalar ve uygulamalar zaman içerisinde planlanacak ve ilçemizdeki sporcuların bu çalışmalara katılması sağlanacak” dedi.

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