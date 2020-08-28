Sporun “kuir” hali

İlki 2017 yılında düzenlenen Queer Olympix, korona virüsü sebebiyle bu yıl dijital ortamlarda gerçekleşti

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen ve daha önceki yıllarda Kalamış’ta yapılan Queer Olympix, 21-23 Ağustos tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleşti. Queer Olympix’in düzenleyicilerinden Atletik Dildoa’nın resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada “Ekran başında terlerin akacağı, uzaktan pasların, hareketli anların yaşanacağı online bir deneyime hazır mısınız?” ifadeleri kullanılmıştı. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde bu yıl dijital ortamlarda düzenlenen Queer Olympix, “Babykilla ile Bedenler ve Zihinler Çalışıyor” aerobik etkinliği ile açılış yaptı. Türkiye’nin ilk kuir olimpiyatı olma özelliği taşıyan Queer Olympix, spora ve olimpiyatlara kuir bir eleştiri katabilme amacı taşıyor. Futbol turnuvası, plaj voleybolu, bayrak yarışı ve hızlı yürüme gibi etkinliklerle gerçekleşen Queer Olympix, her yıl renkli görüntülere sahne oluyor.

QUEER OLYMPİX NEDİR?

Organizatörler, Queer Olympix etkinliğini şöyle anlatıyor: “Kadın ve LGBTI+ olarak kent yaşamı içerisindeki birçok ayrımcı, cinsiyetçi, fobik söylemler ve edimler nedeniyle yaşadığımız zorlukları bir nebze olsun hafifletmek, biraraya gelmek ve ‘kamusal alanda vardık, var olacağız’ demek adına düzenlediğimiz üç güne yayılan çeşitli spor dallarını kapsayan bir etkinlik. Ayrımcılığa ve nefret söylemlerine yer olmayan; her bedenin, her cinsiyetin keyif alarak oyun oynayabileceği ve pasların eşit dağıldığı, küfürsüz, yaratıcı takım oyunlarına yer veren Queer spor buluşması.”

2019 YILINDA YASAKLANMIŞTI

2019’da üçüncüsü düzenlenen Queer Olympix, etkinliğin ikinci gününde yasaklanmıştı. Polis ekipleri, yasak kararının gerekçesini ise “Yapılmak istenen etkinliğe katılacak olan grup ve şahıslara yönelik olarak; toplumsal duyarlılıklar nedeniyle oluşabilecek provakasyonlara karşı tedbir amaçlı; 2911 sayılı yasanın 17. Maddesine istinaden “kamu düzeni, suç işlenmesini önlemek, genel sağlığın ve genel ahlakın korunması” olarak açıklamıştı. Bunun üzerine Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD) Hukuk ve Adalete Erişim Birimi ve Queer Olympix ekibi, Ekim ayında bir açıklama yaparak bu yasağa karşı iptal davası açtıklarını duyurmuştu. İstanbul 5. İdare Mahkemesi yasaklama işleminin dayanağını ortaya koyan somut bilgi ve belgelerin dosyaya sunulmadığını belirterek etkinliğin yasaklanmasının hukuka uygun olmadığına karar vermişti.