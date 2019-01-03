Spor okulu başlıyor!

Üç yılı aşkın süredir kullanılmaz durumda olan stadını yenileyerek tekrar kullanıma açan Fikirtepe Dumlupınar Spor Kulübü’nde, spor okulu kayıtları başladı

Bundan üç yıl önce kentsel dönüşüm sebebiyle yol genişletilmiş, Fikirtepe Dumlupınar Spor Kulübü’ne ait sahada inşaat çalışmaları başlamış ve saha atıl durumda kalmıştı. Bu süreçte İBB tarafından depo olarak kullanılan saha, kulübün yoğun çabalarının yanı sıra İBB ve Kadıköy Belediyesi tarafından tekrar kullanılabilir hale getirilerek geçtiğimiz günlerde açıldı. Sahada faaliyet gösterecek spor okulunun ise kayıtları başladı.

7’den 15 yaşa kadar çocuklara eğitim verecek Spor Okulu’nda çocuklar tecrübeli antrenörler tarafından eğitilecek. Eğitimler hafta sonu saat 9.00 ile 12.00 arasında gerçekleşirken, öğrenciler futbolu işin profesyonellerinden öğrenecek. Kulüp yöneticisi Hüseyin Gediz konuyla ilgili, “Burada çocuklarımız futbol öğrenecekler. Gördüğünüz kırmızı halı sabah 7 buçuk ile 9 arası yürüyüş alanı olarak halkımıza açık. 9’dan akşam 5’e kadar tamamen altyapıya ve futbol okuluna ait olacak.” dedi.

Spor Okulu’na kayıt yaptırmak için kulübün sahası ve binasının bulunduğu Dumlupınar Mahallesi, Yumurtacı Abdi Bey Cad. Bahçem Sokak 2/2’ye gidebilir, detaylı bilgi için 0534 946 95 85 numaralı telefonu arayabilirsiniz