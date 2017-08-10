Spor kulüpleri yeni yıldızlar arıyor

Yeni sezon öncesi kulüpler çeşitli branşlarda yeni yetenekleri, deneme antrenmanlarıyla seçiyor

Profesyonel ve amatör basketbol kulüpleri yavaş yavaş yeni sezon hazırlıklarına başladı. Bazı kulüpler basketbol sezonu öncesi antrenman programlarını oluşturdu ve çalışmalara başladı.

Yeni sezonda başarılı olmak, kupalar kazanmak için şimdiden çalışmalara başlayan basketbol kulüpleri bir taraftan da geleceğin basketbolcularını keşfetme yarışında.

İstanbulgücü, Dinamo Basket, Allstars Basketbol yeni yeteneklere deneme antrenmanlarıyla kendilerini potada deneme imkanı sunuyor. Kulüpler antrenman programlarına zaman zaman yeni yetenekleri de kabul ederek onlara kendini deneme ve spora kazandırma imkanı sunmuş oluyor.

SEÇMELER CAFERAĞA’DA

İstanbulgücü kulübü yeni yetenekleri keşfetmek ve basketbola kazandırmak için deneme antrenmanları düzenliyor. Eylül ayında başlayacak olan 2017-2018 Altyapı Sezonu maçları öncesi yoğun geçen antrenmanlardan dolayı seçmeye katılacak olan sporcuların takım antrenmanında denemeye alınacağı ifade edildi.

Genç İstanbulgücü Genç Erkek takımının yoğun geçen çalışma programı kapsamında; Pazartesi antrenmanı top ve bireysel çalışma, Salı top çalışması, Çarşamba koşu antrenmanı, Perşembe top çalışması ve Cuma koşu antrenmanları şeklinde devam ediyor.

İstanbul basketbol altyapı liglerinde Seri AA ve Seri A liglerinde mücadele edecek olan takımları için lisanslı olarak oynayacak yeni yeteneklerini arıyor. İstanbulgücü seçmeleri ve deneme idmanlarının Kadıköy Caferağa Spor Salonu’nda 1 Temmuz – 1 Eylül tarihleri arasında; U18, U16, U14, U13, U12, U11, U10 ve U9, U21 Ümit Erkek Takım kategorilerinde yapıldığı belirtildi.

LİSANSLI SPORCU OLACAKLAR

Anadolu yakasının Kadıköy ilçesinde 7 yıldır altyapı çalışmalarına devam eden Dinamo Spor Kulübü çeşitli branşlarda yeni takım arkadaşları arıyor. Dinamo Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “İstanbul Altyapı Liglerine ve çeşitli özel turnuvalara katılarak sezon boyunca yoğun bir tempoda olacak takımlarımıza gelen sporcular Ağustos ayı boyunca antrenmanlara çıkabileceklerdir. Takımlara dahil olan sporcular lisans sahibi olacaklardır. 5 yaşından itibaren çalışmalara başlayan sporcular seçtikleri branşlarda eğitim alabilecekler. Basketbol - Jimnastik - Voleybol branşlarında hizmet veren kulübümüzü arayarak gün ve saatler hakkında bilgi alabilirsiniz” denildi. Basketbol: Kadıköy Anadolu Lisesi Spor Salonu, Jimnastik: Moda İlkokulu Spor Salonu, Voleybol: İstanbul Kadıköy Lisesi Spor Salonunda. www.dinamosporkulubu.com

GELECEĞİN YILDIZLARI

İstanbul basketbol altyapı liglerinde ve Özel Turnuvalarda mücadele eden Allstars İstanbul Basketbol Kulübü gelecek sezonun çalışmaları kapsamında geçen hafta seçme düzenledi. Geçtiğimiz sezonlarda başarı performansını oldukça yukarıya çıkaran Kulüp, 2017-2018 hedefleri doğrultusunda Altyapı takımlarında seçme düzenlediğini, deneme antrenmanlarında seçtiği sporcu adaylarının da yer alacağı Bayan A Takımı da kuracağını açıkladı.

Özellikle Altyapı Kulüpleri arasında oldukça başarılı olan ve Altyapı Milli oyuncu ve Türkiye şampiyonasına katılan Kulüp 2017-2018 Sezonunda A-takım kategorisinde yerini alacak.

Diğer taraftan Fenerbahçe Spor Kulübü de futbol altyapı takımlarına katılacak yeni sporcu adaylarını yaptığı seçmelerle belirledi. Seçmelere 2000-2001-2002-2003-2004 doğumlu adaylar katıldı.