Haftalık Bağımsız Gazete 28 Nisan 2018
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Spor konuşulacak

Kadıköy Belediyesi, sporun tarihsel gelişimi, medya ilişkisi ve spor kültürünün tartışılaşacağı bir panel düzenliyor.

Spor konuşulacak
GazeteKadıköy

Kadıköy’de sporun dünü bugünü ve yarını konuşulacak. Kadıköy Belediyesi, sporun tarihsel gelişimi, spor kültürü,  medya, toplum ilişkisi konularını tartışarak, sporun bilinçli yaygınlaşmasına katkıda bulunmak için bir panel düzenliyor. “Sporun Dünü, Bugünü ve Yarını” başlıklı panel 4 Mayıs Cuma günü Kadıköy Belediyesi Kozyatağı Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleşecek.

Cumhuriyet Gazetesi Spor Müdürü Arif Kızılyalın moderatörlüğünde gerçekleşecek panel saat 13.00’te başlayacak. “Sporun Dünü, Bugünü ve Yarını”  panelinin konuşmacıları ve konu başlıkları şöyle:

Aysu Melis Bağlan- İçtihatsız Klasör: Spor Hukuku

Murat Didin- Dünyada Gelişen Spor Kültürü ve Çocuklar İçin Spor Yatırımları 

Bağış Erten-  Spor Gazeteciliğinin Dünü, Bugünü   

Müslüm Gülhan- Sporun Kültür Kodları     

Etiketler; #Kadıköy spor #spor
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