Spor konuşulacak

Kadıköy Belediyesi, sporun tarihsel gelişimi, medya ilişkisi ve spor kültürünün tartışılaşacağı bir panel düzenliyor.

Kadıköy’de sporun dünü bugünü ve yarını konuşulacak. Kadıköy Belediyesi, sporun tarihsel gelişimi, spor kültürü, medya, toplum ilişkisi konularını tartışarak, sporun bilinçli yaygınlaşmasına katkıda bulunmak için bir panel düzenliyor. “Sporun Dünü, Bugünü ve Yarını” başlıklı panel 4 Mayıs Cuma günü Kadıköy Belediyesi Kozyatağı Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleşecek.

Cumhuriyet Gazetesi Spor Müdürü Arif Kızılyalın moderatörlüğünde gerçekleşecek panel saat 13.00’te başlayacak. “Sporun Dünü, Bugünü ve Yarını” panelinin konuşmacıları ve konu başlıkları şöyle:

Aysu Melis Bağlan- İçtihatsız Klasör: Spor Hukuku

Murat Didin- Dünyada Gelişen Spor Kültürü ve Çocuklar İçin Spor Yatırımları

Bağış Erten- Spor Gazeteciliğinin Dünü, Bugünü

Müslüm Gülhan- Sporun Kültür Kodları