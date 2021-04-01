SPOR İSTANBUL OKULLARI’NDA İKİNCİ DÖNEM BAŞLIYOR

İBB’nin çocukların zihinsel ve bedensel gelişimlerine katkı sağlamak için hayata geçirdiği Spor İstanbul Okulları’nda ikinci eğitim döneminin kayıtları 1 Nisan’da açılıyor. 5 Nisan’da başlayacak yeni dönemde 3-15 yaş arası çocuklara 14 farklı branşta eğitim verilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki SPOR İSTANBUL tarafından, 3-15 yaş arası öğrencilere yönelik düzenlenen Spor İstanbul Okulları’nda kayıtlar 1 Nisan’da açılıyor. Eğitimlerin 5 Nisan 2021’de başlayacağı Spor İstanbul Okulları’na 12 Nisan 2021’e kadar başvuru yapılabilecek. Eğitimler ise 29 Mayıs 2021’de sona erecek. 14 farklı spor branşında gerçekleşecek eğitimlerde, çocukların erken yaşlarda spora yönlendirilmesi ve sporu alışkanlık haline getirmeleri hedefleniyor.

Spor okullarında çocukların fiziksel uygunluklarını belirlemek için bilimsel test ve ölçümler yapılıyor. Elde edilen veriler doğrultusunda her çocuk, kendisine uygun olan antrenman gruplarına ve spor dallarına yönlendiriliyor. Eğitimlerde 15 TL kayıt bedeli dışında ücret talep edilmiyor.

Spor İstanbul Okulları’na hakkında detaylı bilgiye www.spor.istanbul web adresi veya Spor İstanbul tesislerinden ulaşılabilir.

