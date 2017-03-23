Spor her yaşta güzel

Kadıköylü 65 yaş üstü bireyler Kalamış’ta yazdan kalma bir havada spor keyfi yaşadı. Hava güzel, moraller de süper olunca katılımcılar unutulmaz bir gün yaşadı

Kadıköy Belediyesi bu yıl 18-24 Mart Yaşlılar Haftası kapsamında 65 yaş üstü bireyler için dolu dolu bir program hazırladı. Bunlardan biri de 22 Mart Çarşamba günü Kadıköy Belediyesi Spor Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün birlikte düzenlediği spor etkinlikleriydi.

SPOR BİZE VIZ GELİR

Etkinlikte 65 yaş üstü katılımcılar mini golf oyunundan bocce’ye, pilatesten yoga ve dart’a birkaç sporu bir arada yapma imkanı buldular. Belediyenin neredeyse bir güne yaydığı spor etkinliği saat 11.30’da başladı. Kadıköy Belediyesi’nin, katılımcılar için Kalamış restoranda verdiği öğle yemeğinin ardından spor etkinliklerine geçildi.

GENÇLERE TAŞ ÇIKARDILAR

Kalamış’ta spor eğitmenleri tarafından katılımcılara önce program hakkında bilgi verildi. Daha sonra katılımcılar Mini Golf, Bocce, Pilates, Yoga ve Dart oyunlarından birini tercih ederek spor yapmaya başladı.

“HERŞEY ÇOK GÜZEL”

Daha önce hiç dart oynamadığını söyleyen İnci Kipmen, dart oyununu beğendiğini söyledi. Kipmen, “Herşey çok güzel, etkinlikler çok güzel. Vaktimiz nasıl geçiyor bilemiyoruz. Dün Sosyal Yaşam Evi Korosu olarak şarkı söyledik bugün de spor yaparak eğlendik. Her şey için teşekkürler” dedi.

GENÇLER SPOR YAPSIN

Kadıköy Belediyesi’nin Kalamış Spor Merkezi’ndeki spor etkinliğinde hayatında ilk defa golf oynama imkânı bulduğunu söyleyen Oktay Çavuşoğlu, “Belediyenin bizler için düzenlediği etkinliklerden çok memnunum. Fakat çocuk ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan korumak için spor alanlarına çekmemiz lazım. Belediyemizden bu konuya eğilmesini istiyorum” dedi.

Gülseren Gürkan ise “Belediyemiz çok güzel imkanlar hazırlamış. Etkinlikler, her şey çok güzel gidiyor. Yaşlı bireylere yönelik kurslar açması, yaşlıları düşünmesi bizler için bir moral kaynağı” dedi.

HAVA GÜZEL, MORALLER SÜPER

Futbol topunu eline alıp sahaya çıkan ve attığı sert şutlarıyla kaleci Bülent Çakırer’e zor anlar yaşatan Mehmet Kaya da “Moralimiz yerinde. Hava futbol oynamaya müsait dedik ve sahaya çıktık. Hava güneşli, D vitamini bol. Bugün çok güzel, ilgi alaka güzel, belediyemizin tesisleri de güzel, yemekler şahane. Her şey için teşekkür ederim” dedi.

İlk defa bocce oynadığını söyleyen İskender Kalfa da “Gayet memnunuz, mutluyuz. Bundan daha iyisi ne olabilir. Bocce oynadıktan sonra futbol ve golf de oynayacağım” diye konuştu.

Saat 15.00’e kadar devam eden sportif etkinlikler hareketli müzikler eşliğinde yapılan danslarla tamamlandı.