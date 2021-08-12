“Spor benim için yaşam tarzı”

Beşiktaş A Kadın Basketbol takımını çalıştıran genç kondisyoner Merve Balcı, “Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edip şampiyon olmak istiyoruz” dedi.

Küçük yaşlardan beri spora ilgi duyan ve sıkı bir basketbol takipçisi olan genç kondisyoner Merve Balcı, şimdilerde Beşiktaş A Kadın Basketbol takımını çalıştırıyor. “Hayaller ve hedefler hiçbir zaman bitmez” diyen Balcı, takımıyla beraber Euroleague heyecanını yaşamak istediğini dile getirdi.

“NEFESİM KADAR DEĞERLİ”

2016 senesinden beri atletik performans antrenörü olarak A takım seviyesindeki kadın basketbol takımlarını çalıştıran, şu anda ise Beşiktaş A Kadın Basketbol takımını çalıştırmakta olan Merve Balcı, spora olan ilgisini şöyle anlattı: “7 yaşından beri sporun içindeyim ve mahalle kültürüyle büyüdüm. Sabah evden çıkar gece yarılarına kadar arkadaşlarımla birlikte sokakta oyunlar oynardım. Mahallede maçlar yapardık. Spor benim için bir yaşam tarzı, nefesim kadar değerli ve her nefesimde yanımda olmasını isterim. Çünkü benim mutluluk kaynağım. Basketbol benim için bir tutku, oynamaktan ve izlemekten keyif aldığım sporlardan biri. Küçükken gece yarılarında kalkar NBA maçlarını izlerdim. Belki çok klişe olacak ama Kobe Bryant hayranıyım. Yaptığı işi severek yapması, disiplini, işine adanmışlığı, sıkı çalışması ve mücadelesi işimde bana hep ilham kaynağı olmuştur.”

“DAİMA GÜNCEL KALMALISINIZ”

Balcı, “Kondisyonerlik, bir diğer ismiyle atletik performans antrenörlüğü, birincil hedefi olan sporcunun atletik performansını arttırmak için ölçüm ve testleri uygulayabilecek temel bilgiye sahip, sporcuları motive edebilen ve onları eğitip çalıştıran profesyonellerdir. Kondisyoner olmak isteyenlere ise tecrübelerim doğrultusunda şunları söyleyebilirim; yaptığınız işi öncelikle severek yapmalı ve bu işin okulunu okumalısınız. Alandaki güncel yazıları ve makaleleri okuyarak, kendinizi hem kişisel hem de mesleki olarak sürekli geliştirmelisiniz. Alandaki uzman kişileri takip edebilir, onlarla iletişime geçebilirsiniz. Uygun görürlerse usta çırak ilişkisi içerisinde yanlarında çalışıp, sürekli gözlem ve analiz yapmalısınız. Hemen hemen bir sporcu gibi antrenman yapmalı ve daima güncel kalmalısınız” dedi.

“LİGİ EN ÜST SEVİYEDE TAMAMLAMAK İSTİYORUZ”

Bundan sonraki süreçlerde neler yapmak istediğinden de bahseden Balcı, “Hayaller ve hedefler hiçbir zaman bitmez. En yakın hedefim, görev aldığım İşitme Engelli A Milli Kadın Basketbol takımı ile beraber, 16 Ekim’de başlayacak olan Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edip şampiyon olmak. Beşiktaş A Kadın Basketbol takımıyla beraber çok güzel işler başarıp ligi en üst seviyede tamamlamak istiyoruz. Euroleague, en kötü Eurocup’a katılmaya hak kazanmak istiyoruz” dedi ve son olarak şunları ekledi: “Mesleğimde daha başarılı olmamı sağlayan, teşekkür etmek istediğim birkaç isim var. Öncelikle beni her zaman destekleyen, mesleğimde daha iyi olmamı sağlayan, akıl hocam olarak gördüğüm Serhat Güneş hocama ve daima desteklerini hissettiğim Enis Baş ile Adem Çevik hocalarıma da teşekkürlerimi sunuyorum.”