Spor ansiklopedisi

İzlediğiniz, merak ettiğiniz ancak kurallarını bilmediğiniz sporların temel bilgileri, kuralları, tarihleri...

SNOOKER: Ülkemizde neredeyse oynanmayıp binlerce tutkulu izleyicisi olan Snooker bilardo kökenli bir spor. İki oyuncunun altı cepli özel bir bilardo masasında 21 topu belirli bir sırayla ceplere sokmasına ve puan toplamasına dayanır. Oyuncu önce 15 adet kırmızı (1 puan) topu daha sonra da sırayla sarı (2 puan), yeşil (3 puan), kahverengi (4 puan), mavi (5 puan), pembe (6 puan) ve siyah (7 puan) topları ceplere sokmaya çalışır. Kırmızı toplar bitmeden renkli bir top ceplere sokulduysa puan oyuncu hanesine yazılır ancak top tekrar masaya koyulur. En yüksek puanı toplayan ve topları sırayla ceplere sokan oyuncu oyunu kazanır.

JUDO: Güreş değil, karate değil; peki ama bu ne? Judo, 19. yüzyılda Japon Jigoro Kano’nun öğretilerine dayanan geliştirilen bir savunma sporu. Bu yakın dövüş sporunda tekme ve yumruk yasaktır. Nihai amaç rakibin dengesini ve devinimini bozarak rakibi yere sermek ve ippon gerçekleştirmektir. İppon, nakavta denk gelen judo terimidir. Japonca’da ‘nazik yol’ anlamına gelen judo rakibin kuvvetine yön vererek kendi yararına çevirme prensibine dayanır.