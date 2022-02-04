Spor ansiklopedisi

İzlediğiniz, merak ettiğiniz ancak kurallarını bilmediğiniz sporların temel bilgileri, kuralları, tarihleri...

CURLİNG: Ülkemizde ‘bu adamlar fırçayla buz üstünde ne yapıyor’ sorusuyla gündeme gelse de Curling dünya üzerinde ‘buz üstünde satranç’ olarak adlandırılıyor. Curling, dörder kişiden oluşan iki ayrı takımın buz pisti üzerindeki halka hedefine taşlarını en yakın olacak şekilde atmaları üzerine kuruludur. Oyuncular süpürgeyle de taşın önünde fırçalama yaparak taşın hedef yönünü, hızını belirlemeye çalışırlar.

BİATLON: 18. yüzyılda İskandinav ülkelerindeki askerlerin eğitiminde yatan kökenleri zamanla ‘sivilleşerek’ soğuk iklimlerde sevilen bir spora dönüşen Biatlon, 1992’de olimpiyat oyunlarına kabul edildi. Biatlon’da amaç 20 kilometrelik parkuru kayakla en hızlı şekilde tamamlamak ve 5 evrelik hedefe tüfekle ateş etme kısmında en yüksek puanı toplamaktır. Sporcuların kondisyon, nişancılık ve kardiyovasküler uyumu en üst seviyede olmalıdır. Sporcular kızakla zamana karşı kayarken 3.5 kiloluk tüfeklerini de sırtlarında taşırlar.