Spor aktivitelerinin merkezi Kadıköy

Koşu, voleybol, yürüyüş, basketbol, tenis… Kadıköy, sporun buluşma noktası olmaya devam ediyor

Kadıköy, parkları, sahil şeridi, spor alanları ile sporun buluşma noktası olma görevini sürdürüyor. Kalamış Plajı, voleybol tutkunlarını ve yelken severleri ağırlarken Caddebostan ise bir yanda koşusunu yapanları, bir yanda basketbol oynayanları misafir ediyor. Bireysel spor yapanların yanında Türkiye’nin en büyük ve en eğlenceli spor aktiviteleri de Kadıköy’ü tercih ediyor. İşte bunlardan birkaç örnek:

1. Koşu

İstanbul’da koşu denince akla gelen iki mekan var. Biri ormanlar, diğeri de Caddebostan. İsteyenler Caddebostan sahilinin keyfini çıkarırken, dileyenler de Fenerbahçe’ye kadar olan kısımda kendilerine meydan okuyabiliyor. 4 mevsim binlerce insan Caddebostan sahilinde sporunu yapıyor.

2. Plaj Voleybolu

Dünya üzerinde çok fazla takipçisi olan, herkesin de rahatlıkla oynayabildiği plaj voleybolunun İstanbul’daki tek sahası Kalamış’ta. Kadıköy Belediyesi Kalamış Gençlik Merkezi’ndeki 3 saha, Türkiye Voleybol Federasyonu’nun takviminde yer alan Kalamış Open’ın da ev sahibi.

3. Red Bull Uçuş Günü

Red Bull Uçuş Günü 6 yıl aradan sonra İstanbul’u kanatlar altına almaya geliyor. Fransa’dan Sırbistan’a, Almanya’dan Polonya’ya dünyanın pek çok farklı ülkesinde gerçekleştirilen, eğlence ve yaratıcılığın birarada unutulmaz bir görsel şölene dönüştüğü Türkiye’nin en büyük uçuş günü için Caddebostan plajı tercih edildi. Dörder kişilik takımların birbirinden yaratıcı uçuş araçları, kostümleri ve sahne şovları ile 6 metre yüksekliğinde bir rampadan serin sulara atlayacağı Red Bull Uçuş Günü seyircilere unutulmaz anlar yaşatacak. Katılımcıların tasarladıkları el yapımı uçuş araçlarıyla uçabildiği kadar uçacağı festival tadında geçecek bu ücretsiz etkinlik 4 Ağustos Pazar günü saat 11.00’de Caddebostan Plajı’nda gerçekleştirilecek.

4. 3x3 Basketbol Turnuvası

Basketbol, Caddebostan’ın ayrılmaz bir parçası. Sahil boyunca uzanan sahalarda genci yaşlısı her yaştan insan, basketbol heyecanını denize nazır yaşıyor. Tabii ki büyük turnuvalar da gözlerini bu sahile çeviriyor. Artık Olimpik bir spor olan 3x3 basketbolunun Türkiye’deki en büyük turnuvası da düzenlenmek için Caddebostan’ı tercih etti. 3 oyunculu iki takımın standart bir yarı saha içerisinde birbirlerine meydan okuduğu Türkiye’nin en büyük 3x3 basketbol turnuvası TBF Red Bull Reign 3x3 Basketbol Turu’nun İstanbul elemesi Caddebostan’da yapıldı.

5. Kalamış Yelken Kulübü

İstanbul’un tarihi yelken kulüplerinden Kalamış Yelken Kulübü, yelken severlerin mavinin sonsuzluğu ve rüzgârın verdiği özgürlük hissi ile Kadıköy’ün tadını çıkarmasını sağlıyor. Yılın ilk yarışları mayıs başında gerçekleşti. 1 Temmuz Kabotaj Bayramı’nda da yelken yarışları vardı. Kalamış yelken severlerin yıl boyunca buluşma noktası olmayı sürdürüyor.