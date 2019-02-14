Haftalık Bağımsız Gazete 15 Şubat 2019
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“Soğuk havalara, sıcak salonlar”

"Soğuk Zamanlarda Sıcak Salonlarımızda Spora" projesi Caferağa Spor Salonu’nda devam ediyor

“Soğuk havalara, sıcak salonlar”
Alper Kaan YURDAKUL

Her yaştaki vatandaşın günün her saatinde aktif spor yapmaları amacı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve spor aracılığı ile çocuk aile ilişkisinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla Gençlik Spor İlçe Müdürlükleri’nin gerçekleştirdiği "Soğuk Zamanlarda Sıcak Salonlarımızda Spora" projesi Caferağa Spor Salonu’nda devam ediyor.

Çalışma kapsamında ailelerin zamanını spor salonlarında değerlendirmesi hedeflenirken, çalışma kapsamında çocuklar ve aileleri Caferağa Spor Salonu’nda antrenman yapan profesyonel basketbolcularla bir araya geldi. Geleceğin Sporcuları; basketbol branşına dair merak ettiklerini sorma şansı yakalayarak, basketbola dair bilgi edindiler

Etiketler; #soğuk #caferaga
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