‘Sinyor’ lakaplı efsane: Can Bartu

İki yıl önce aramızdan ayrılan efsane sporcu Can Bartu, hem basketbol hem de futbolda milli formayı giyen ilk ve tek isimdi...

Can Bartu, 11 Nisan 2019’da 83 yaşında hayata gözlerini yumdu. 31 Ocak 1936’da İstanbul’da doğan Can Bartu, spora 1949 yılında Fenerbahçe’nin genç takımında basketbol oynayarak başladı. Futbola da sarı-lacivertlilerin genç takımında başlayan Bartu, Türkiye spor tarihinin efsaneleri arasına birçok rekor ve anıyla adını yazdırdı.

Bartu futbolla, Fenerbahçe Basketbol Takımı’nda oynamaya devam ederken, Edirnespor-Fenerbahçe maçındaki futbolcu eksikliğinden dolayı basketbol takımından alınan iki oyuncudan biri olarak tanıştı. Önce basketbolda sivrilen Can Bartu, 1955 yılında Genç Milli Basketbol Takımı’nda ay-yıldızlı formayı giydi. Bartu, 1955-1957 yıllarında Fenerbahçe’nin birinci takımlarında hem futbol hem de basketbol oynadı.

Basketbol ve futbolda milli olan tek sporcu olmasının yanı sıra, Türkiye’de hem futbol hem de basketbolda milli formayı giyen ilk ve tek isim oldu.

Bartu, Mithatpaşa Stadı’nda Beşiktaş ile oynadıkları ve 4-2 kazandıkları maçta 2 gol attıktan sonra, Spor ve Sergi Sarayı’nda Galatasaray ile yaptıkları basketbol karşılaşmasında da 32 sayı kaydetti.

Fenerbahçe’de 1955-1961 yıllarında futbol oynayan Can Bartu, 1961 senesinde 6 sezon sürecek İtalya macerasına çıktı ve burada sevilerek ‘Sinyor’ lakabını aldı.

Can Bartu, Fiorentina’da forma giydiği dönemde, Avrupa kupalarında final oynayan ilk Türkiyeli oyuncu unvanını elde etti. İtalya’da 6 yıl oynadıktan sonra 1967’de yeniden Fenerbahçe’ye dönen Bartu, 1970 yılında jübile yaparak adını Türkiye spor tarihine yazdırdı.