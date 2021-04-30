Haftalık Bağımsız Gazete 01 Mayıs 2021
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‘Sinyor’ lakaplı Can Bartu’nun heykeli Kadıköy’e dikiliyor

Fenerbahçe'de Lefter ve Alex'ten sonra bir başka efsane isim Can Bartu'nun da heykeli Kadıköy'de dikiliyor

‘Sinyor’ lakaplı Can Bartu’nun heykeli Kadıköy’e dikiliyor
Emre Caka

Fenerbahçe’de daha önce Başkan Ali Koç’un açıkladığı ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle dikilemeyen kulübün efsane isimlerinden 'Sinyor' lakaplı Can Bartu’nun heykeli, Alex de Souza ve Lefter Küçükandonyanis’in de heykelinin yanına Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nın hemen karşısındaki parka dikiliyor. Heykelin açılış tarihi henüz belirlenmedi.

Can Bartu'nun eşi Güler Bartu, “İki arkadaş yan yana olsun” diyerek; Can Bartu heykelinin Lefter’in heykelinin yanına konmasını istemiş ve Ülker Stadyumu'na bakmasını talep etmişti.

31 Ocak 1936’da İstanbul’da doğan Can Bartu, spora 1949 yılında Fenerbahçe’nin genç takımında basketbol oynayarak başladı. Futbola da sarı-lacivertlilerin genç takımında başlayan Bartu, Türkiye spor tarihinin efsaneleri arasına birçok rekor ve anıyla adını yazdırdı.

Can Bartu, iki yıl önce yaşamına veda ederken, hem basketbol hem de futbolda milli formayı giyen ilk ve tek isimdi.

Etiketler; #can bartu
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