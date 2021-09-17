ŞiddeteKarşıKoş Yarı Maratonu başlıyor 

Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 21K I 10K ve Paten Yarışı parkurunda gerçekleştirilecek festival 18-19 Eylül arasında gerçekleştirilecek.

Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Kadıköy Yarı Maratonu ve Spor Festivali’nin teması “Şiddete karşı koş“ olacak. 21K I 10K ve Paten Yarışı parkurunda gerçekleştirilecek yarışlarda tema dört kategoriden oluşacak.

Kadıköy Yarı Maratonu ve Spor Festivali 19 Eylül 2021 Pazar günü Caddebostan’da düzenlenecek. Etkinlikte 5000 kişiye yakın koşu sever, araçsız ve trafiksiz bir parkurda yarışma imkanı bulacak.

YARIŞ VE EĞLENCE BİR ARADA

18 Eylül Spor Festivali ana sahnesinde gün boyu; uzman spor eğitmenlerinin sahne dersleri, DJ performansı ve çeşitli sanatçıların canlı konserleri ile son bulacak.

19 Eylül Kadıköy Yarı Maratonu’nda 21K I 10K ve Paten Yarışı parkurunda gerçekleştirilecek yarışlarda kadın ve erkek yaş kategorilerinde kürsüye çıkan herkese madalya, kupa ve sponsor çeki hediye edilecek. Maratonu, 10k koşu ve paten yarışını tamamlayan kişilere anı madalyası verilecek.

Paten parkurunda ise kask kullanmak zorun hale getirilirken, kask takmayan sporcuların yarışamayacağı kurallar arasında yer aldı. Ayrıca, diz, dirsek ve bilek korumaları kullanmaları önerilmekte.

ÇOCUK KOŞUSU

Etkinlikte çocuk koşusu da yer alacak. Parkurda çocuk koşuculara profesyonel koşucular liderlik edecekken kayıtlar; 18 Eylül 2021 Cumartesi günü öğleden sonra 17:00 / 17:30 saatleri aralığında Caddebostan Sahilindeki festival alanında çocukların velileri eşliğinde yapılacak.

500 metre uzunluğundaki mesafede gerçekleşecek koşuya; 2007-2014 yılları arası doğumlu çocuklar katılabilecek ve kontenjan 500 çocukla sınırlı olacak.

PARKUR SÜRELERİ

10K Parkur Süresi: Parkur 2 saat ile sınırlanmıştır. Parkur trafiğe açıldıktan sonra halen parkurda bulunan koşucular kaldırımdan koşmaya devam edebilirler. 16 yaşını doldurmuş ve sağlık açısından herhangi bir sakıncası bulunmayan herkes 10K kategorisine iştirak edebilir.

21K Parkur Süresi: Parkur 3 saat ile sınırlanmıştır. Parkur trafiğe açıldıktan sonra halen parkurda bulunan koşucular kaldırımdan koşmaya devam edebilirler. 18 yaşını doldurmuş ve sağlık açısından herhangi bir sakıncası bulunmayan herkes 21K/Yarı Maraton kategorisine iştirak edebilir.

SAĞLIKLA İLGİLİ ÖNERİLER

Yarış öncesi muayene olunuz. Solunum yolları ve kalp hastalıkları olanlar, yarışa katılmamalıdırlar. Yarışa uykunuzu almış ve dinlenmiş bir şekilde katılmalısınız.

Yarış sabahı kahvaltınızı erken yaparak, alkollü ve gazlı içeceklerden kaçınınız. Spor ayakkabınızı mutlaka çorapla giyiniz. Ayak parmaklarınıza süreceğiniz krem, yarış sonrasında oluşabilecek yaraları önleyecektir. Yarış esnasında oluşan sağlık sorunlarında yarışı terk ederek, sağlık görevlilerinden yardım isteyiniz. Yeterli antrenman, kondisyon ve sağlık, başarılı bir koşu için şarttır.

Bu konudaki mesuliyet katılımcıların kendilerine aittir.

FESTİVAL PROGRAMI

18 EYLÜL 2021 CUMARTESİ/FESTİVAL PROGRAMI

10:00-17:00 / SPOR FESTİVALİ

17:30-18:00 / ÇOCUK KOŞUSU

18:00-19:30 / DJ PERFORMANS

20:00-22:00 / KONSER

​19 EYLÜL 2021 PAZAR/YARIŞ PROGRAMI

07:00-08:30 / PATEN YARIŞI

09:00 - 12:30 / 10K KOŞU - 21K KOŞU

13:00-14:30 / ÖDÜL TÖRENİ

14:30-16:00 / DJ PERFORMANS

KATILIMCILARA SUNULACAK HİZMETLER

-Madalya

-T-Shirt

-Etkinlik çantası

-Koşu güzergahında ihtiyaç noktaları (meyve, su ve sporcu içecekleri)

-Güzergah boyunca ve bitiş noktasında sağlık hizmetleri

-Tek kullanımlık çiplerle tasnif

-Bitiş noktasında meyve ve içecek