Sezon şampiyonu belli oldu

Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu’nu Medipol Başakşehir şampiyon tamamladı

Şampiyonluk ve kümede kalma mücadelesinin hakim olduğu Süper Lig’in 33.haftası nefesleri kesti. Şampiyonluk için sahaya çıkan Medipol Başakşehir, Kayserispor’u sahasında 1-0 mağlup etti. En yakın takipçisi olan Trabzonspor, evinde Konyaspor’a 4-3 yenilince Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonunun şampiyonu Medipol Başakşehir oldu.

LİDERLİK KOLTUĞU

Süper Lig’de bu sezon en çok liderlik koltuğuna oturan takım Sivasspor oldu. Sivas ekibi sezonun ilk yarısını lider olarak tamamladı ve uzun bir süre yarışta iddiasını sürdürdü. Süper Lig tarihinde ilk kez, hem Galatasaray hem Beşiktaş herhangi bir hafta lider olamadı. Şampiyon Medipol Başakşehir ise 6 hafta liderlik koltuğuna oturdu ve son bölümde kupayı kazandı. Takımların lider olduğu haftalar ise şu şekilde;

Sivasspor – 10 hafta

Alanyaspor – 8 hafta

Trabzonspor – 7 hafta

Medipol Başakşehir – 6 hafta

Fenerbahçe – 2 hafta

SÜPER LİG’E YÜKSELEN TAKIMLAR

TFF 1. Lig'i şampiyon olarak tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Hatayspor, Antakya Atatürk Stadı'nda kupasını kaldırdı. Korona virüsü tedbirleri kapsamında stada seyirci alınmadı. Hatayspor’un ardından Süper Lig’e yükselmeyi garantileyen bir diğer takım ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor oldu. Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında Ümraniyespor’u 3-1 mağlup ederek bir senenin ardından tekrar Süper Lig'deki yerini aldı. Fraport TAV Antalyaspor’a 1-0 yenilen MKE Ankaragücü ise, bitime bir hafta kala küme düşerek Süper Lig’e veda etti.