Kısa süre içinde büyük başarılar kaydederek İstanbul’un önemli satranç kulüplerinin arasına adını yazdıran Kadıköy Satranç Merkezi’nde yeni dönem eğitimleri 3 Şubat’ta başlıyor

Her yaş ve her seviyeye hitap eden eğitim programları, uluslararası kıstaslara göre hazırlanmış ders içerikleri ve kısa zaman içinde aldıkları büyük başarılarla dikkat çeken Kadıköy Satranç Merkezi’nde yeni eğitim dönem 3 Şubat Cumartesi başlıyor.

2013’te Rasimpaşa’da hizmete başlayan Kadıköy Satranç Merkezi’ni diğer kulüplerden ayıran en önemli özelliklerden biri de kısa zaman içinde aldığı başarılar. Şu ana kadar 3 eğitim dönemi geçiren merkezin, Yıldızlar Satranç Turnuvası'ndan, Atatürk Kupası’na, Atatürk Kupası’ndan, Açık Satranç Turnuvası’na kadar birçok turnuvada 90’dan fazla derecesi bulunuyor.

Kadıköy Satranç Merkezi’nde satranç dersleri belirli seviye gruplarına göre ayrılıyor. Eğitmenler tarafından seviye tespiti yapılan öğrenciler, merkezde bulunan “Başlangıç”, “Orta” ve “İleri düzey” satranç derslerine yönlendiriliyor. Satranç derslerine katılımda sınıflar belirlenirken, yaş ve seviye de göz önünde bulunduruluyor. Uygun gruba yönlendirilen öğrenciler sene içerisinde toplamda 9 aylık bir eğitim alıyorlar. Merkezde satranç dersleri İleri gruplar için haftada 3 saat, ayda toplam 12 saat, diğer satranç dersleri ise haftada 2 saat ayda toplam 8 saat. Ayrıca satranç derslerinde sınıflar en fazla 10 öğrenciden oluşuyor

Adres: Rasimpaşa Mahallesi, Recaizade Sk. No:18, Kadıköy/İstanbul

Telefon: (0216) 418 10 62