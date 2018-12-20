Saraçoğlu’nda talihsiz kaza

Fenerbahçe ile BB Erzurumspor arasında oynanan müsabaka esnasında sarı-lacivertli taraftar Emre Soner Ergen tribünden merdiven boşluğuna düşerek ağır yaralandı

Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe-BB Erzurumspor müsabakasının başlarında sarı-lacivertli taraftar Emre Soner Ergen, Maraton tribününden merdiven boşluğuna düşerek ağır şekilde yaralandı. Tribünlerin ambulans çağrısı sonrasında sağlık görevlileri olaya müdahale ederken, Ergen stadın hemen yanındaki hastaneye kaldırıldı.

Fenerbahçe’nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada kan ihtiyacının bulunduğu belirtildi ve taraftarlar hastaneye kan vermeye davet edildi. Twitter hesabından yapılan açıklama sonrası, Fenerbahçeli taraftarlar hastaneye kan vermek için akın etti. Hastanede toplanan yüzlerce taraftar, hastane önünde Ergen’den gelecek güzel haberi bekledi.

Yapılan ilk müdahalede Soner Ergen’in kafatası ve omurgasında kırıklar oluştuğu tespit edildi. Aynı gece geç saatlerde kafatasındaki hasara yönelik başarılı bir operasyon geçiren Soner Ergen’in sağlık durumu belirsizliğini koruyor.