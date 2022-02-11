Şanssız hafta

Yeldeğirmeni Spor Kulübü, Süper Amatör Küme'de geçtiğimiz haftayı şanssız sonuçlarla kapattı.

İstanbul Süper Amatör kümede Kadıköy’ün tek temsilcisi olan Yeldeğirmeni Spor Kulübü, kritik iki maça çıktığı geçtiğimiz hafta şanssızlıklarla boğuştu. Grubunda son sırada bulunan Yeldeğirmeni, Dikilitaş ile karşılaştığı maçtan golsüz beraberlikle ayrıldı. Temsilcimiz Çubuklu ile oynadığı karşılaşmada ise ilk galibiyetine çok yaklaştı. Karşılaşmada iki kez öne geçip her seferinde rakibine yakalanan ve son golü de kendi kalesine atan Yeldeğirmeni sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı. Yeldeğirmeni Spor Kulübü, İstanbul Süper Amatör küme 4. grupta 3 puanla son sırada bulunuyor.