Şampiyonlar tiyatroya!

Kadıköy Belediyesi’nin de desteklediği “Kadıköy Satranç İlçe Birinciliği Turnuvası” Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleşti

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından İstanbul’un çeşitli ilçelerinde her yaşa açık ve ELO hesaplamalarına dahil düzenlenen İlçe Birinciliği Satranç Turnuvaları devam ediyor. Türkiye Satranç Federasyonu Kadıköy İlçe temsilciliği tarafından Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleşen “Kadıköy Satranç İlçe Birinciliği Turnuvası” 16-17 Şubat tarihinde düzenlendi. 6 tur 60 dakika+30 saniye düşünme süresinde yapılan turnuvaya 70 sporcu katıldı. Yarısı Kadıköy ilçesi sporcularına diğer yarısı ise çeşitli ilçelerden sporcuların katılımına açık olan turnuvada Adar Tarhan birinci, Umut Temizer ikinci, Ömer Ata Gezici üçüncü oldu. Kadıköy birincisi ise Umut Temizer oldu.

Kadıköy Belediyesi’nin desteğiyle gerçekleşen organizasyonda sıralamada ilk 10’a giren çocuklara Barış Manço Kültür Merkezi’nde oynanan oyunlardan tiyatro bileti hediye edildi.