Haftalık Bağımsız Gazete 17 Mayıs 2021
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Şampiyonlar Ligi ve Formula 1 resmi olarak Türkiye'den alındı

Formula 1 ve UEFA yetkilileri, Türkiye'nin salgınla mücadelesini yeterli görmeyerek 29 Mayıs'ta oynanacak Şampiyonlar Ligi Finali'ni ve 11-13 Haziran İstanbul Grand Prix'ini iptal etti. 

Şampiyonlar Ligi ve Formula 1 resmi olarak Türkiye'den alındı
Emre Caka

Manchester City ile Chelsea arasında 29 Mayıs'ta İstanbul'da oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi Finali, Türkiye'nin elinden alınarak Portekiz'e verildi. 

FİNAL PORTEKİZ’DE OYNANACAK

UEFA Başkanı Alexander Ceferin, Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan alındığını duyurarak, "UEFA, devam eden ortalık ve işbirliği ruhunun yanı sıra bu özel durumda gösterdikleri anlayış için de Türkiye'ye minnettardır" diye konuştu. Final Portekiz'in Porto kentinde oynanacak. 

FORMULA 1 DE TAKVİMDEN ÇIKARILDI

Formula 1 yönetimi de Türkiye'nin güvenli ülkeler arasında olmaması ve seyahat iznini gündeme getirerek F1 Grand Prix'ini Türkiye'de iptal etme kararı aldı. 

Formula 1 yönetiminden yapılan açıklamada ise, "Seyahat kısıtlamaları nedeniyle Haziran ayında Türkiye'deki yarışı gerçekleştirmemiz maalesef mümkün değil" ifadelerine yer verildi. 

GELİR KAYBI 10 MİLYON DOLAR 

Şampiyonlar Ligi ve F1'in iptal edilmemesi durumunda, organizasyonların Türkiye ekonomisine yaklaşık 10 milyon dolar katkı yapması bekleniyordu.

'FATURALAR MİLLETE'

Peş peşe yaşanan iptallerin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Şampiyonlar Ligi’nin İstanbul’dan alınmasına tepki gösterdi. Öztrak, "Şampiyonalar Ligi finali yine İstanbul’dan alındı. Formula Yarışı da iptal. Lebalep kongreler size, kabaran faturalar millete" dedi.

Etiketler; #F1 #şampiyonlar #ligi #faik #öztrak #UEFA #istanbul
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