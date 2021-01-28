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Şampiyonlar Ligi hazırlıkları kaldığı yerden devam

Covid-19 nedeniyle format değişikliğine gidilen UEFA Şampiyonlar Ligi’nin bu yılki finali, 29 Mayıs’ta İstanbul’da oynanacak. İBB, geçtiğimiz yıl yapılan bu değişiklik üzerine durdurduğu hazırlık çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek.

Şampiyonlar Ligi hazırlıkları kaldığı yerden devam
Emre Caka

Geçtiğimiz yıl İstanbul’da oynanması planlanırken Covid-19 nedeniyle format değişikliğine gidilen UEFA Şampiyonlar Ligi’nin bu yılki finali, 29 Mayıs’ta İstanbul’da oynanacak. İBB, geçtiğimiz yıl yapılan bu değişiklik üzerine durdurduğu hazırlık çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek. 16 yıl aradan sonra İstanbul'da oynanacak büyük final için yol yapımından ulaşım, otopark, aydınlatma ve yeşil alan gibi fiziki çalışmalara; alan tahsisinden ulaşım ve tanıtıma kadar organizasyona önemli katkılar sağlanacak.

İBB, Yenikapı Etkinlik Alanında UEFA tarafından kurulacak olan Şampiyonlar Ligi Festivali için alan tahsisi yapacak. On binlerce sporseverin ziyaret etmesi beklenen festivalde çeşitli etkinlikler, DJ gösterileri, sponsor çadırları yer alacak. Alanda oluşturulacak futbol sahasında futbolun yıldız isimleri gösteri müsabakası yapacak. İBB'nin taraftar toplanma merkezi için alan tahsisi yapacağı noktalar ise Taksim ve Sultanahmet Meydanı olacak. Bu alanlarla birlikte şehrin çeşitli noktalarında İBB tarafından organizasyonu tanıtıcı farklı etkinlikler de düzenlenecek.  

Etiketler; #hazırlıklar #ibb #FIFA #futbol #etkinlik #Uluslararası #UEFA #Şampiyonlar Ligi
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