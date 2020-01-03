Şampiyonlar Kadıköy'de yetişiyor

Türkiye’nin ilk profesyonel boks kulübü arasında yer alan ve dünya şampiyonlarının yetiştirilmesinde aktif rol oynayan Kadıköy Boks Spor Kulübü’nün kurucusu Serdar Avcı deneyimlerini Gazete Kadıköy ile paylaştı

Profesyonel boks dünyasında Türk Milli Takımı Atina olimpiyat kadrosunda yer alan, Avrupa maçları ve olimpiyatlarda önemli maçlar kazanarak uzun yıllar yurtdışında profesyonel boksun tekniklerini ülkemize taşıyan Kadıköy Boks Spor Kulübünün kurucusu Serdar Avcı Kadıköy de yetiştirdiği öğrencileri dünya şampiyonluğuna hazırlıyor. Şimdiye kadar Avni Yıldırım, Adem Kılıçcı gibi isimlerin şampiyon olmasına katkısı olan Serdar Avcının yeni yıldızları Tarık Sözer ve Serenay Çetin oldu.

Gazete Kadıköy ile spor yaşamında yaşadığı başarıları paylaşan Avcı “Uzun dönemler Türk milli takımını çalıştırdım. Yurt dışında profesyonel boksun tekniklerini öğrendikten sonra neden bizim ülkemizde profesyonel boks olmasın dedim ve Kadıköy Boks Spor Kulübünü oluşturdum. Aktarmış olduğumuz tekniklerle başarılı sporcular yetiştirdik ve yetiştirmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı. Kadıköy’ü boks camiasına tanıtmayı hedefleyen Serdar Avcı “Şu anda Amerika Miami de şube açmayı düşünüyoruz. Dünya şampiyonu Ramal Amanov ile bir anlaşma yaptık. Artık Miami’de Kadıköy Boks Spor kulübü adına maçlara çıkıyor. Özellikle Muhammed Ali gibi önemli isimlerin dövüştüğü Madison Square Garden (New York Spor Kompleksi) stadında maçlara çıkıyoruz” dedi.

“BENİ YELDEĞİRMENİ’NDE KEŞFETTİ”

Henüz 21 yaşında olmasına rağmen profesyonel gruplar arasında yükselmeyi başaran Serdar Avcı’nın öğrencilerinden Kara Boğa lakaplı Tarık Sözer “Annem Meksikalı babam ise Türk asıllıdır. Ben küçükken biraz kiloluydum. Antrenörüm beni Yeldeğirmeni’nde keşfettiğinde 9 yaşlarındaydım. Boks hayatımda bana birçok alanda öncülük yaptı sonrasında ilk gittiğim Türkiye Şampiyonası’nda derece yaptım“şeklinde konuştu. Profesyonel gruplar arasında hiç yenilgisi olmadan yoluna devam eden Sözer'in hedefi iki sene içinde dünya şampiyonu olmak. Kadıköy'ün İstanbul'un en gözde ilçelerinden biri olduğunu söyleyen Sözer "Kadıköy'ün bir sporcusu olmak benim için çok büyük gurur" dedi.

Avcı’nın çalıştırdığı sporculardan bir diğeri de Serenay Çetin. Kısa sürede profesyonelliğe adım atan genç sporcu profesyonel alanda yapmış olduğu 7 maçın hepsini nakavtla kazandı. Hobi olarak başladığı boks sporunun mesleğine dönüştüğünü belirten çetin Ukraynalı rakibi Oksana Romanova gibi tecrübeli bir boksörü yenerek Milli Kadın Sporcular arasında yerini almıştır. Ukraynada oynanan Witali Kilcho turnuvasında 200 boksör arasından 9. Sıraya yükselerek kariyerinde ciddi bir başarı elde etmiştir.