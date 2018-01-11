Haftalık Bağımsız Gazete 12 Ocak 2018
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Şampiyon raketler belli oldu

Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun düzenlediği Spor Toto Büyükler Ferdi Türkiye Şampiyonası sona erdi

Şampiyon raketler belli oldu
Orhan Müftüoğlu

Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun düzenlediği Spor Toto Büyükler Ferdi Türkiye Şampiyonası Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi’nde yapılan final maçlarıyla sona erdi. 5-7 Ocak 2018 tarihinde düzenlenen şampiyonada, tek kadınlarda son üç yılın Türkiye şampiyonu Fenerbahçe’den Sibel Altınkaya takım arkadaşı Gülpembe Özkaya’yı 4 – 0 yenerek üst üste dördüncü kez Türkiye şampiyonu oldu. Gülpembe Özkaya ikinci olurken Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden Simay Kulakçeken üçüncü, Kocasinan Belediye Spor’dan Betül Nur Kahraman dördüncü oldu.

Tek erkekler finalinde İbrahim Gündüz, Beşiktaş’tan takım arkadaşı Talha Yiğenler’i 4 – 2 yenerek kariyerindeki ikinci şampiyonluğu kazandı. Talha Yiğenler ise üst üste üçüncü kez finalde kaybederek Türkiye ikinciliğini elde etti. Fenerbahçe’den Ali Afşin Gül üçüncü, İstanbul Büyük Şehir Belediyesinden Batuhan Ulucak dördüncü sırayı aldı. Büyük çekişmenin yaşandığı çift maçlarında ise kadınlarda Özge Yılmaz-Betül Nur Kahraman erkeklerde İbrahim Gündüz-Talha Yiğener ikilisi birinci oldu. Büyükler Ferdi Türkiye Şampiyonası’nda birincilere 4 bin TL, ikincilere 2 bin TL, üçüncülere ise bin TL para ödülü verildi.

Etiketler; #masa tenisi federasyonu
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