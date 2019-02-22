Şampiyon Fenerbahçe!

Basketbolda Erkekler Türkiye Kupası’nı, finalde Anadolu Efes’i 80-70 yenen Fenerbahçe Beko kazandı. Yeni yılın ilk kupası Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol takımından geldi. Ligde ve Avrupa’da aldığı başarılarla adından sıkça söz ettiren takım, erkekler Erkekler Türkiye Kupası’nda da finale kadar ulaştı. Finalde Anadolu Efes ile karşılaşan Fenerbhçe maçtan “80-70” galip ayrılarak kupanın sahibi oldu.