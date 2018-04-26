Şampiyon Cafer İdman Yurdu

“Futbol borsada değil arsada güzel” diyen futbolseverlerin kurduğu Karşı Lig’in 5’inci sezonu Cafer İdman Yurdu’nun şampiyonluğuyla sonlandı

Forza Yeldeğirmeni, Bome Dersim, Sportif Lezbon, Ayak Takımı, Famsızlar... Onlar Karşı Lig’in 13 takımından birkaçı. Adil rekabetin yaşandığı, hırsla değil zevkle oynanan bir futbol için bir araya geldiler. “Endüstriyel futbola, ırkçılığa, milliyetçiliğe, cinsiyetçiliğe, her türlü nefret söylemi ve ayrımcılığa” karşılar.

Karşı Lig, tümüyle bir amatör organizasyon. Üstelik hakemsiz, maçı kendi kendilerine yönetiyorlar. “Fair play” ya da diğer adıyla “dürüst oyun” ilkeleri sonuna kadar geçerli. Katılan futbolcuların tamamı bu ilkeleri içselleştirdiğinden, herhangi bir sorun çıkmıyor, en azından şu ana kadar çıkmadı. Manifestosunun ilgili maddesinde hakemsizlik meselesi şöyle açıklanıyor: “Aktif lisanslı oyuncu oynatmak konusunda Karşı Lig olumlu bir eğilim taşımamaktadır. Karşı Lig daha çok ‘mahalle futbolu’ ruhunun modern versiyonunu inşa etme çabasını gösterir. Dolayısıyla ‘senin oyuncun da öyle diyor’ dendiğinde hakeme ihtiyaç duymaz, hatta ‘oyuncun öyle diyor’a, sonsuz bir güven duyar.”

13 amatör anti-faşist takımı bir araya getiren Karşı Lig’in ilk haftası 5-19 Ekim tarihleri arasında futbolda yaşanan eşitsizliğe karşı farkındalık yaratmak için Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği ile birlikte #FootballPeople eylem haftasına ithaf edilmişti. 16 haftanın ardından lig sonlandı. Kazanan 43 puanla Cafer İdman Yurdu oldu. Cafer İdman Yurdu’nu Famsızlar ve Kuzguncuk Bostan Celtics izledi.