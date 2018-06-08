Şampiyon Akdeniz’den

Türkiye Basketbol 1. Ligi (TBL) play-off finali dördüncü maçında deplasmanda Bahçeşehir Koleji’ni 74-70 yenerek seriyi 3-1 kazanan ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’ne yükselen Afyon Belediyespor, kupasını aldı.

Caferağa Spor Salonu’nda yapılan müsabakanın ardından kupa töreni düzenlendi. Ligde normal sezonu lider tamamlayan Türk Telekom’un ardından Süper Lig’e yükselen ikinci takım olan Afyon Belediyespor’a kupasını, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Özden Pelister verdi. Afyonkarahisar temsilcisinde teknik heyet ve sporcular, kupayla büyük sevinç yaşarken, mutluluklarını taraftarlarıyla paylaştı. Afyon Belediyespor, Türkiye’nin en üst seviye basketbol liginde ilk kez mücadele edecek.