Şampiyon Acıbadem Cimnastik!

Kadıköy’ün eski cintastik takımlarından Acıbadem Cimnastik Nevşehir’de düzenlenen Ritmik Cimnastik Lig yarışmasında birinci oldu

Türkiye Ritmik Cimnastik Milli Takım Antrenörü ve Ritmik Cimnastik Eğitim Komisyonu Başkanı Nataliya İMGA ve Özgür İMGA tarafından 2007 yılında kurulan ve geçtiğimiz ay 11. yaşını kutlayan Acıbadem Cimnasik Kulübü çalışmalarına devam ediyor.

Altyapı ve büyük takımlarının yer aldığı kulüp, tarihindeki başarılara bir yenisini daha ekledi. Kulübün minikler kategorisindeki takımı Türkiye Ritmik Cimnastik Milli Antrenörü Nataliya İmga başkanlığında ve deneyimli antrenörleri eşliğinde yoğun bir kamp sürecinin ardından, ilk sınavını Nevşehir’de Türkiye Cimnastik Federasyonu’nun düzenlediği Ritmik Cimnastik Lig Yarışması’nda verdi. Minikler ekibi puanları toplayarak yarışmada şampiyon oldu.