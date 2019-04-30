Saint-Joseph Lisesi’nden büyük başarı

İstanbul Saint-Joseph Lisesi öğrencileri, 2019 yılının başlangıcından beri ilk dört ayda, bireysel ve takım olarak yarıştıkları beş spor dalında 3 kupa ve 29 madalyanın sahibi oldu.

İstanbul Saint-Joseph Lisesi, basketboldan atletizme, cimnastikten okçuluğa, yüzmeden karateye kadar birçok spor branşında antrenmanlarına devam eden 21 okul takımı ile önemli başarılara imza atmayı sürdürüyor. 2019 yılının başlangıcından bu yana yüzme, ritmik cimnastik, eskrim, hentbol ve yelken yarışlarında başarısından söz ettiren lise, sporcu öğrencileriyle toplamda 3 kupa ve 29 madalyanın sahibi oldu.

Yüzmede İki Türkiye Birinciliği Selen Özbilen’in

Yaşları 15-17 arasında değişen altı kız öğrencinin yer aldığı Saint-Joseph Lisesi Yüzme Kız Takımı, İstanbul Okullar Arası Gençler Yüzme Yarışması’nda üçüncülüğe, Türkiye Şampiyonası yarı final grup yarışmalarında ise grup birinciliğine adını yazdırdıktan sonra 27-29 Mart 2019 tarihleri arasında düzenlenen Edirne MEB Gençler Türkiye Şampiyonası’nda Türkiye dördüncülüğüne layık görüldü.

6x50 serbest bayrak yarışmasında Türkiye üçüncüsü olan takımın performansının yanı sıra öğrencilerin bireysel başarıları da dikkat çekti. Selen Özbilen, 50 metre ve 100 metre serbest yarışmalarında Türkiye birincisi; Zehra Duru Bilgin ise 100 metre kelebek branşında Türkiye ikincisi oldu.

Kılıç Dalında İstanbul Birinciliği

İstanbul Saint-Joseph Lisesi öğrencileri bu yıl, ritmik cimnastikte de önemli bir başarı elde edildi. 12-14 Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleşen İstanbul Okullar Arası Ritmik Cimnastik Yarışması il müsabakalarında ikinci olan Hazırlık sınıfı öğrencisi Lara Camgözoğlu, bu sonuç ile Türkiye Şampiyonası’na gitmeye hak kazandı.

Öte yandan, lisenin eskrim takımında görev alan ve uzun zamandır bu sporla ilgilenen Maya Ataç Kurtulmuş, çeyrek, yarı final ve final maçlarından başarıyla çıkarak kılıç dalında İstanbul birinciliğine imza attı. Kurtulmuş’un bir sonraki durağı, 8-9 Mayıs tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecek olan Okullar Arası Eskrim Şampiyonası olacak.

Yelkende Rota Türkiye Şampiyonası

28 Şubat- 3 Mart tarihleri arasında düzenlenen hentbol karşılaşmalarında, 12 öğrenciden oluşan İstanbul Saint-Joseph Lisesi Hentbol Erkek Takımı, İstanbul beşincisi olarak 28 Şubat-3 Mart tarihleri arasında Denizli’de düzenlenen Hentbol Gençler Grup Yarışmaları’na katılma şansını elde etti. Takım, Denizli’de oynadığı üç maçın ikisini kazandı.

Bununla birlikte, Okul Sporları İstanbul Şampiyonası’nda Laser 4,7 branşında, 2013-2014 eğitim-öğretim yılından bu yana okulda faaliyet gösteren Yelken Takımı’ndan 9. sınıf öğrencisi Oytun Erdoğan, İstanbul ikinciliğine adını yazdırırken, aynı branşta Hazırlık sınıfı öğrencisi Demir Çöte de İstanbul dördüncülüğüne layık görüldü. Her iki öğrenci de 3-4 Mayıs tarihlerinde İzmir’de yapılacak olan Okul Sporları Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.