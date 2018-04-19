Türk Kalp Vakfı, Bisikletliler Derneği ve Kadıköy Belediyesi işbirliğiyle 30.Kalp Sağlığı Haftası’nda kalbin ancak sporla sağlıklı kalabileceğine dikkat çekmek için bisiklet turu düzenlendi



30. Kalp Sağlığı Haftası Kadıköy’de birçok etkinlikle kutlandı. Alzheimer Merkezi ve Sosyal Yaşam Evi ile Marmara Üniversitesi’nde gerçekleşen panellerin yanı sıra Kadıköy Belediyesi, Türk Kalp Vakfı ve Bisikletliler Derneği işbirliğiyle kalp sağlığına dikkat çekmek amacıyla bisiklet sürüşü gerçekleştirildi. 15 Nisan Pazar günü “Sağlık için spor; spor için sağlıklı kalp” sloganıyla düzenlenen etkinlikte Kalamış Parkı’ndan yola çıkan yüzlerce bisikletli Bostancı’ya dek bisiklet sürdü. Pedalların kalpler için döndüğü farkındalık etkinliğine Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Türk Kalp Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Güven ve Bisikletliler Derneği Başkanı Murat Suyabatmaz’ın yanı sıra çok sayıda yurttaş katıldı.

“BİSİKLET İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ”

Etkinlikte gazetemize konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, “Bugün burada sağlıklı yaşam için sporun ne kadar önemli olduğunun farkındalığını yaratmak için bir araya geldik. Biz her zaman kültürün, sanatın ve sporun ulaşılabilir olduğu kentlerde yaşayan insanların daha huzurlu ve mutlu olduğuna inanıyoruz. Kadıköy Belediyesi olarak bisikletin bir ulaşım aracı olarak kullanılması için yoğun bir gayret ve mücadele içerisindeyiz. Mücadele etmeye de devam edeceğiz.” dedi.

“SPORLA FARKINDALIK YARATIYORUZ”

Etkinliğe katılan Türk Kalp Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Güven gazetemize, “Kalp rahatsızlıkları kontrol edilebilen rahatsızlıklar. Sigara, kilo, kolesterol, stres gibi olgulara dikkat etmenin dışında spor bu rahatsızlığın kontrol edilmesinde çok önemli bir rol oynuyor. Biz de böyle bir günde her yaşta yapılabilecek bir spor olan bisiklet ile bir etkinlik gerçekleştireceğiz. Kadıköy Belediyesi her zaman olduğu gibi bu kalp haftasında da bizlere destek veriyor. O nedenle Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ve Kadıköy Belediyesi çalışanlarına çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Bisikletliler Derneği Başkanı Murat Suyabatmaz ise, “2008 yılından beri gelenekselleştirdiğimiz bir etkinlik. Burada bisikletin kalp sağlığı için de ne kadar önemli olduğunu vurguluyor, hem spor yapıyor, hem farkındalık yaratıyoruz. Hem de bu sebeple sivil toplum örgütlerimizi bir araya getiriyoruz.” şeklinde konuştu.

BİSİKLETİN YAŞI YOK

Kenan Güven’in “bisiklet her yaşa uygun bir spor” sözünü doğrularcasına her yaş grubundan bisikletçi Kalamış Parkı’ndaydı. 10 yaşındaki Çağla da, 67 yaşındaki Nazan Teyze de bisiklet sürdüğü için çok mutluydu…

Çağla Köylü (10): Ben babam sayesinde beş yaşından beri bisiklete biniyorum. Babamla birlikte her hafta sonu çıkıyor, daha önce gitmediğimiz yerlere gidiyoruz. Bisiklet sürmeyi çok seviyorum.

Yunus Emre (15): Bisikleti düzenli olarak kullanıyorum. Evimin çevresinde sürdüğüm gibi okula da zaman zaman bisikletle gidiyorum. Bisikleti varmak istediğim yere daha kısa zaman içinde gidebildiğim için tercih ediyorum. Ayrıca sporla uğraştığım için benim için güzel bir kondisyon oluyor. Herkese öneririm.

Hüseyin Işık (21): Bisikletle lise son zamanlarımda tanıştım. İnternette bilinçli insanların ve bilinçli ülkelerin kullanım oranlarını gördükçe hevesim arttı. Günlük yaşamda ve ulaşım amaçlı kullandığım bisikleti kullanma amacım çevreye daha az zarar vermek ve sağlığımı korumak.

Mesut Köylü(45): Herkesin olduğu gibi bisiklete çocukken binme gibi merakım vardı. Bir beş sene öncesinde o merak tekrar doğdu. Bisikletin üstündeyken özgürlüğü ve rüzgârı hissediyorum. Bu hem bedensel hem de zihinsel sağlığımızı korumaya yardımcı oluyor.

Nazan Çağlar (67): Bisikletle çok küçük yaşlarımda tanıştım. Çocukluğumdan beri bisiklete biniyorum ve sağlığımı ona borçluyum. Benim yaş grubumda olan insanlara korkmadan denemeleri gerektiğini söylüyorum. Bizim yaşımızdaki insanların bazılarının binmeleri mümkün değil ama gençler bunu bir alışkanlık haline getirirlerse onlar da benim yaşıma geldiklerinde rahatça binebilirler.

“SAĞLIKLI VE BİLİNÇLİ ÖĞRENCİLER İÇİN…”

Marmara Üniversitesi Hipertansiyon ve Ateroskleroz Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (HİPAM) tarafından ‘Öğrenci Kalp Sağlığı Projesi Yola Çıktık Buluşması’ gerçekleştirildi.

Kadıköy Belediyesi’nin de desteğiyle öğrencilerin kalp sağlığı konusunda farkındalıklarını artırmak ve kalp sağlıklarını bugünden koruyarak daha sağlıklı olmalarına katkıda bulunmak için geliştirilen projenin tanıtım toplantısına Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Akalın, Marmara Üniversitesi Hipertansiyon ve Ateroskleroz Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ali Serdar Fak, Türk Kalp Vakfı (TKV) Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Güven, Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Onur Temürlenk ve birçok öğrenci katıldı.

HİPAM Müdürü Prof. Dr. Ali Serdar Fak projeyi “Kalp ve damar hastalıkları Türkiye’de hala en fazla ölüme sebep olan hastalıklar. Bu hastalık riskleri erken gençlik yıllarında oluşmaya ve artmaya başlıyor. Öğrenci kulüplerimizin aktif katılımlarıyla bu konudaki farkındalığı arttırmaya çalışıyoruz. Proje kapsamında öğrencilerimizin kayıt olduktan itibaren, mezun olana kadar kalp damar risklerini gönüllülük esasına göre kayıt altına alacak ve yüksek riskli olan öğrencilerimizi takip ederek tıbbi ve sosyal olarak risklerini azaltmaya çalışacağız. Özellikle sosyal ve fiziksel projelerle bu riskleri azaltmayı hedeflediğimiz gibi kalp damar sağlığı açısından farkındalığı yüksek olan bir toplum olarak ileride aile, iş sahibi olacak öğrencilerimizi şimdiden buna hazırlamak istiyoruz” şeklinde anlattı.

Tanıtım toplantısında konuşan Kadıköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Onur Temurlenk ise bu projede emeği geçen tüm öğrencilere teşekkür ederek “Çünkü projenin kendisi kadar projenin yapım süreci de ayrı bir araştırmaya konu olacak düzeyde bir çalışma. Kadıköy Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanınızda olacağınızı söylüyor, hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum.” dedi.