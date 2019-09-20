Sabah sporlarına devam

Kadıköy Belediyesi’nin “Daha çok spor, Daha çok Kadıköy” sloganıyla her Pazar Caddebostan’da düzenlediği sabah sporu etkinliğinin bu haftaki konuğu eski basketbolcu Zeynepgül Ene’ydi.

Fotoğraflar: Sinem Çatal

Kadıköy Belediyesi, her yıl sabah sporlarını teşvik etmek için çeşitli etkinlikler organize ediyor. Bu seneki etkinlik ise “Daha çok spor, Daha çok Kadıköy” sloganıyla düzenlendi. 4 Ağustos Pazar günü Caddebostan sahilinde başlayan etkinliğin bu haftaki konuğu eski basketbolcu Zeynepgül Ene’ydi.

"KIŞIN DA DEVAM ETMELİ"

Etkinliğe her hafta olduğu gibi 50’ye yakın Kadıköylü katılırken Ene, etkinliğin önemine dair şunları söyledi: “Çok güzel bir etkinlikti. Bitiminde de katılanlarla sohbet ettim, herkes katılmaktan da burada olmaktan da mutlu. Herkes düzenli de katılıyor. Bu da çok önemli. Böyle bir etkinlik sadece yaz aylarında değil, kış aylarında da devam etmeli. Hatta haftada 2-3 gün sürekli devam edebilir. Bunun için sporcular da üzerine düşeni yapabilir. Buradaki etkinliğe katılmaktan çok mutlu oldum.”

Futbol, basketbol, voleybol, boks gibi alanlarda kariyer yapmış bir sporcu eşliğinde devam eden sabah sporları Pazar günleri gerçekleşiyor. Etkinliğin 6 haftası geride kaldı, 22 Eylül ve 29 Eylül pazar günleri de yapılacak Eylül ayının son haftası tamamlanacak.

Her Pazar günü Kadıköylülerin katılımıyla 08.00 - 09.00 arası gerçekleşen etkinliğe katılan ve katılacak sporcular:

4 Ağustos: Gülsüm Tatar / boksör

18 Ağustos: Metin Tekin / milli futbolcu

25 Ağustos: Sarper Günsal / bisiklet

1 Eylül: Burcu Hakyemez / voleybolcu

8 Eylül: Önder Özen / futbolcu

15 Eylül: Zeynep Gül Ene / milli basketbolcu

22 Eylül: Aykut Ay / milli atlet

29 Eylül: Volkan Gökcek / boksör