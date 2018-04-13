Sabah Sporları Başlıyor

Kadıköy Belediyesi’nin çeşitli parklarda düzenlediği sabah sporu etkinliği 16 Nisan Pazartesi sabahı başlıyor.

Kadıköy Belediyesi’nin “Turp Gibi Kadıköy” temasıyla başlattığı ve her yıl yaz mevsimiyle birlikte parklarda düzenlediği sabah sporları bu yıl da devam ediyor.

Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün bu yıl da Kadıköy’ün çeşitli parklarında düzenlediği sabah sporu etkinliği 16 Nisan Pazartesi sabah saat 8’de başlıyor. Kadıköylüler yaklaşık bir saat boyunca profesyonel eğitmenler eşliğinde temel beden eğitimi, kültür – fizik hareketleri, yürüyüş, koşu, pilates, step - aerobik gibi farklı branşlarda spor yaparak güne daha zinde başlayacak.

Sabah sporları Kadıköy’de Milli Hakimiyet Parkı, Spor Merkezi Koşuyolu ve Fenerbahçe Parkı’nda pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 8’de; Kriton Curi Parkı’nda salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri saat 8’de; Kalamış Spor Merkezi’nde hafta içi her gün saat 8’de ve Özgürlük Parkı’nda hafta içi her gün saat 7 buçukta gerçekleşecek.

Tüm program için: http://www.kadikoy.bel.tr/documents/file/image/SabahSporuElilaniOnArkaRevize.jpg