Haftalık Bağımsız Gazete 14 Nisan 2018
Kente Kadıköy'den Bak
Karikatürde çifte sergi
Karikatürde çifte sergi
Şehrin Kadıkeyfi
Birlikte düş kurmak için...
Birlikte düş kurmak için...
Alternatif Sesler
Blues’un Kadıköy yuvası; Ağaç Ev
Blues’un Kadıköy yuvası; Ağaç Ev
Yaşam
“Vicdanlı bir insan olmak için...”
“Vicdanlı bir insan olmak için...”

Sabah Sporları Başlıyor

Kadıköy Belediyesi’nin çeşitli parklarda düzenlediği sabah sporu etkinliği 16 Nisan Pazartesi sabahı başlıyor.

Sabah Sporları Başlıyor
GazeteKadıköy

Kadıköy Belediyesi’nin “Turp Gibi Kadıköy” temasıyla başlattığı ve her yıl yaz mevsimiyle birlikte parklarda düzenlediği sabah sporları bu yıl da devam ediyor.

Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün bu yıl da Kadıköy’ün çeşitli parklarında düzenlediği sabah sporu etkinliği 16 Nisan Pazartesi sabah saat 8’de başlıyor. Kadıköylüler yaklaşık bir saat boyunca profesyonel eğitmenler eşliğinde temel beden eğitimi, kültür – fizik hareketleri, yürüyüş, koşu, pilates, step - aerobik gibi farklı branşlarda spor yaparak güne daha zinde başlayacak.

 Sabah sporları Kadıköy’de Milli Hakimiyet Parkı, Spor Merkezi Koşuyolu ve Fenerbahçe Parkı’nda pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 8’de; Kriton Curi Parkı’nda salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri saat 8’de; Kalamış Spor Merkezi’nde hafta içi her gün saat 8’de ve Özgürlük Parkı’nda hafta içi her gün saat 7 buçukta gerçekleşecek.

 Tüm program için: http://www.kadikoy.bel.tr/documents/file/image/SabahSporuElilaniOnArkaRevize.jpg

Etiketler; #sabah sporu #Kadıköy Belediyesi #spor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.